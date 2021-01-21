Уфимка чуть не родила во время пробки на Бельском мосту

Сотрудники ГИБДД приехали на выписку в роддом и привезли подарки. ФОТО: МВД по РБ

На Бельском мосту около недели назад произошел курьезный случай – женщина едва не родила, пока стояла в утренней автомобильной пробке. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы на помощь к супругам, спешащим в родильный дом, не пришли полицейские. Отметим, что сейчас данный участок дороги – самый проблемный в городе. Из-за перекрытого путепровода Уфа встает в 10-балльные пробки и утром, и вечером.

Добрую историю рассказали в пресс-службе МВД Башкирии. В тот день инспекторы полка ДПС ГИБДД лейтенант полиции Никита Никитин и лейтенант полиции Григорий Буныгин несли службу в районе развязки Демского путепровода. Внезапно рядом с ними остановилась «Киа Спектра», водитель которой попросил полицейских помочь им поскорее добраться до роддома. Оказалось, что в машине находится его 24-летняя беременная супруга, которая вот-вот родит.

В вечерний час пик ситуация на дороге была осложнена. В плотном транспортном потоке и находилась автомашина с роженицей. Сотрудники уфимской Госавтоинспекции включили специальные звуковые и световые сигналы, сопроводили автомобиль в Республиканский перинатальный центр на улице Авроры. Уже через 10 минут будущую маму врачи встретили в приемном покое.

Вскоре молодой папа выразил благодарность сотрудникам дорожно-патрульной службы в социальных сетях, где сообщил, что у него родилась дочь. На днях маму с новорожденной малышкой выписали из больницы. Вместе со счастливым отцом поздравить молодых родителей приехали и инспектора ГИБДД, которые сделали подарок и от себя и своих коллег.

Дорожные полицейские подарили торт супругам Халимовым, цветы – молодой маме и игрушку для ребенка. Малышка родилась весом три с половиной килограмма и ростом 53 сантиметра.