В 2021 году в крещение в уфимских купелях окунулись почти 7 тысяч человек

Считается, что человек, окунувшись, очищается от всех грехов и получает крепкое здоровье на весь год.

19 января православные отмечали праздник – Крещение Господне. В этом году в городские купели окунулись 6 964 человека, это почти в два раза меньше, чем в прошлом году. В 2020 году было зарегистрировано 14 494 посетителя.Считается, что человек, окунувшись, очищается от всех грехов и получает крепкое здоровье на весь год.

Для верующих в Уфе было подготовлено 7 иорданей, где они могли совершить традиционный обряд омовения. Как сообщили в Управлении гражданской защиты, самым посещаемым местом стала иордань на озере Солдатском в парке Якутова– здесь окунулись 2001 человек. В Кировском районе (на реке Белой в районе спортивного комплекса «Юность») совершили окунание 1021 человек, в Ленинском районе (на реке Белой в микрорайоне Нижегородка) – 1013 горожан.

Каждая иордань былаоборудована удобным подходом и сходом в воду, обогреваемыми палатками для переодевания, в которых установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха, точки питания, биотуалеты.

Спасатели также рассказали, что окунаться в воду зимой разрешено не всем – сначала необходимо ознакомиться с противопоказаниями во избежание несчастных случаев. Стоит оценить свои возможности и состояние здоровья, заблаговременно проконсультироваться с врачом и при необходимости пройти обследование.

Так, например, без консультации врача нельзя окунаться людям с заболеваниями носоглотки, сердца, нервной системы, эндокринной системы, органов дыхания, мочеполовой системы, желудочно-кишечного тракта.

В Уфе все прошло без происшествий благодаря тщательной подготовке и слаженной, эффективной работе служб. Рядом дежурили спасатели, медики, полицейские. Купели для посещения закрыли в 9 часов вечера.