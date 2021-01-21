Священная гора Иремель зимой: едем из Уфы в Тюлюк

Закрывайте лицо от ветра, берите с собой солнечные очки – на вершине обычно очень солнечно, а солнце агрессивно даже зимой Фото: Эльвина АПАРИНА

Гора Иремель – одна из самых красивых вершин Уральских гор. Она вторая по высоте вершина Южного Урала – 1582 метра, на первом месте «злая» гора башкир Ямантау (1640 метров). На Ямантау подниматься категорически запрещено, зато Иремель собирает на своей вершине десятки тысяч людей в год. Приезжают сюда круглый год – туристов не пугает ни зима, ни жаркое лето. В 2020 году, по словам местных жителей, на гору поднялись порядка 50 тысяч человек.

Я тоже побывала на Иремеле в ноябре 2020 года. В середине месяца здесь уже была зима и метровые сугробы. Особая подготовка не нужна, гору может покорить турист-любитель. А кто-то и вовсе начинает знакомство с горным туризмом именно с этой горы. Вокруг Иремеля полно тайн и легенд – одни считают, что в переводе с древнетюркского «ер-эме-иле» означает «место, дающее человеку силу», то есть точка выхода энергии на планете. В доказательство приводится тот факт, что местные жители раньше называли эту гору Пупом Земли.

ГРУППОЙ ЕЗДИТЬ – ВЕСЕЛО

Компанию в горы было всегда найти сложно. А тут я предлагаю друзьям ехать на Иремель, да еще и зимой. Желающих не было, тогда я решила поехать с туристической группой, о чем ни капельки не пожалела. Организаций, которые занимаются активным отдыхом и возят туристов по Башкирии и Уралу, много – везде разные цены и условия. Я забронировала тур и ждала выезда.

Поехали мы в деревню Тюлюк Челябинской области на комфортабельном автобусе – по дороге знакомились, пели песни, играли в города. Я переживала, поначалу неловко себя чувствовала – все вокруг чужие. Но через двое суток, проведенных вместе, мы сдружились и стали семьей. Оказывается, ездить группой очень весело и интересно. Каждый турист уже много где побывал и рассказывал о своем опыте путешествий.

Прибыли в Тюлюк мы поздно вечером в пятницу, а утром нас уже ждал снежный и великий Иремель. Позавтракав, мы вышли на улицу (за окном было -15 градусов), и направились в сторону горы.

СМЕЛО ЗАКАЗЫВАЙТЕ «ЗАБРОСКУ»

Подъем на Иремель начинается с окраины деревни Тюлюк. Советую брать «заброску» - это такие УАЗики-буханки, которые довозят туристов до КПП за 200 рублей, откуда уже начинается непосредственно подъем.

Дойти до КПП можно и пешком, просто вас ждет бездорожье. Никаких достопримечательностей по пути нет, и вы просто потеряете время, а в ноябре очень рано темнеет.

НА КПП нужно зарегистрироваться в МЧС на случай, если потеряетесь, и уже можно начинать подъем. На вершину ведут две тропы – верхняя и нижняя. Обычно туристы по одной поднимаются, по второй спускаются. Кстати, на КПП живут собачки, которые провожают гостей горы на вершину, а потом с ними спускаются вниз.

Кругом красота и сугробы Фото: Эльвина АПАРИНА

ГЛАЗА РАЗБЕГАЮТСЯ, ПОКА ИДЕШЬ НА ГОРУ

По пути на вершину мы много разговаривали, смеялись, рассказывали друг другу истории, пили чай с перекусами, которые мы взяли с собой. Горный лес уже замело – сугробы местами достигали двух метров. Но в тот день мы не были первооткрывателями, поэтому тропинка уже была.

Глаза разбегались от увиденной красоты – кругом лес, заснеженные елки, следы зайцев. Чувствовалась мощь и сила природы.

Путь до плато составил примерно 3,5 часа. Время пролетело незаметно. На плато мы сделали привал, чтобы одеться потеплее. Накинули вторые пары варежек, кто-то взял с собой дополнительную верхнюю одежду, и пошли дальше.

Последние три километра были самыми сложными – бушевал ветер, приходилось подниматься на вершину по курумникам (большим камням – Ред.), постоянно возникали мысли «чего мне дома не сидится?». Но, когда мы прошли все испытания и забрались на вершину, эти мысли улетучились. Стоя на горе, чувствуешь ее силу и мощь. Однако долго на вершине не постоишь – мешает пронзительный ветер и холод, поэтому мы сделали памятные фотографии, крикнули «Ура» и спустились вниз. Обратно, кстати, мы шли уже другой тропой длиной в 9 километров.

Группой ездить очень весело Фото: Эльвина АПАРИНА

ДОМ ШАМАНА

Жили мы в Тюлюке в доме шамана, именуемом «Домом солнца». Вечером мы сходили в баню, пили там травяной чай, затем пошли в гости к шаману Николаю – стояли на гвоздях и слушали интересные истории.

В деревне Тюлюк можно купить сувениры и травяной чай себе или на подарок близким. Тут же приобретают бобровую струю, мед – но эти товары не всегда есть в наличии.

ЛАРКИНО УЩЕЛЬЕ

На следующий день мы отправились в Ларкино ущелье или по-другому это место называют Ларкина мельница. Это красивое место рядом с Тюлюком, где река сужается и делает разворот, ударяясь в скалу, тем самым образовывая небольшое ущелье.

Наш инструктор рассказал, что раньше на реке Тюлюк были водяные мельницы, но после революции их демонтировали. Добраться до этого красивого места можно двумя способами: пересечь речку вброд за селом, либо перейти по мостику в селе. Если вы разбили лагерь на кемпинговых полянках за селом по направлению к Иремелю, то быстрее перейти речку вброд. Летом это не составляет сложности, глубина чуть выше колена, правда, вода холодная, ведь речка-то горная как-никак. Зимой уже была протоптанная тропинка.

СОВЕТЫ ТУРИСТАМ

1. Не одевайтесь на гору слишком плотно. Достаточно надеть термобелье и теплый костюм. Свитер или другие кофты можно взять с собой в рюкзак и надеть непосредственно перед вершиной;

2. Закрывайте лицо от ветра, берите с собой солнечные очки – на вершине обычно очень солнечно, а солнце агрессивно даже зимой;

3. Берите с собой чай в термосе. После вершины он очень хорошо согревает. Также захватите незамерзающие перекусы – например, орешки. Наши бутерброды на спуске уже превратились в лед;

4. Предупредите родных, что вы останетесь без связи, Интернет и мобильная связь здесь совсем не ловит;

5. Приезжайте на гору с компанией – это весело и безопасно.