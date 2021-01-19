Ситуация с коронавирусом в Башкирии начинает улучшаться – с 18 января в республике ввели послабления в режиме повышенной готовности. Как сообщил Радий Хабиров, новогодние гуляния и долгие каникулы не вызвали резкий рост заболеваемости ковидом.ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕЧисло заболевших коронавирусом в республике перевалило за 22 тысячи – 22068 человек. За минувшие 24 часа ковид выявили у 166 жителей республики, сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.Большая часть из них находится на амбулаторном лечении, в стационарах – 805 человек. Состояние 63 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 18 подключены к аппаратам ИВЛ. О новых летальных случаях от ковида Забелин не сообщил, пока число умерших составляет 165 человек, а количество выздоровевших – 16 522 человека.- В республике сейчас развернуты 6323 койки для коронавирусных больных, уровень свободного коечного фонда составляет 33 процента, что позволяет перевести инфекционные госпитали в плановый режим работы, - отметил министр.ОБНОВЛЕНИЯ В УКАЗЕС понедельника постепенно начали снимать самоизоляцию в социальных учреждениях, но режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и для тех, кто имеет хронические заболевания, остается.С больниц, которые были перепрофилированы в ковид-госпитали, снимут этот статус. РКБ имени Куватова, клиника БГМУ и городская больница №10 вернутся к привычному режиму работы.Также снимается запрет на проведение спортивных мероприятий. Однако помещение может быть заполнено не больше, чем на 30%, а заполняемость на улице должна составлять не более 50%.ПЕРЕБОЛЕВШИМ – АНТИКОВИДНЫЕ ПАСПОРТАВо время оперативного совещания в правительстве Башкирии 18 января Радий Хабиров заявил, что в республике появятся антиковидные паспорта. Получат их те, кто переболел коронавирусом и имеет антитела к инфекции.- Этот паспорт будут иметь те, кто переболел и имеет антитела. Это решает целый ряд проблем. Если наши жители 65+ находятся в режиме самоизоляции, переболели, имеют антитела, зачем мы их держим дома, мучаем? Это просто один из примеров, зачем мы это делаем. Это еще и определенное стимулирование людей, чтобы они проходили вакцинацию. И третье: этот паспорт можно получить через портал «Госуслуг», - объяснил Хабиров.Как пояснил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, «глобальная цель» антиковидного паспорта – это «повышение уровня иммунизации и охвата населения вакцинацией». По этому документу, добавил чиновник, можно будет получить определенные скидки и преференции, а также возможность снятия ограничений по указу о режиме повышенной готовности.Хабиров также отметил, что при наличии антиковидного паспорта в Башкирии смогут наполнять залы и больше положенных 30 процентов – с его слов, благодаря паспорту люди постепенно начнут возвращаться к обычной жизни, по которой все соскучились.Антиковидный паспорт будет в электронном виде, но при необходимости специальныйQR-код можно будет показать с телефона или распечатать. Никакие документы для его получения подавать не нужно, он автоматически сформируется у тех, кто вакцинировался или подтвердил наличие антител в сертифицированном медицинском учреждении.Но маски придется носить даже тем, у кого есть антитела и тем, кто поставил прививку. Масочный режим сохраняется как минимум до конца 2021 года, подытожил Хабиров.НАЧАЛО МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИИНа оперативке Хабиров сообщил и о массовой вакцинации в республике. Глава отметил, что на этой неделе в Башкирию придет большая доза вакцины – ему это подтвердили в Минздраве.- Я уже давал поручение Министерству здравоохранения подготовить все необходимые инфраструктуры – это большой объем работы. Нам предстоит вакцинировать огромное количество народу. Это вопрос и инфраструктуры, и персонала, и, конечно, пропаганды и разъяснения людям, - заявил Радий Хабиров.Глава отметил, что понимает выбор каждого – вакцинироваться или нет, но считает, что «без вакцинации мы вряд ли выберемся из этой коронавирусной инфекции».- Побочных проявлений и летальных исходов после прививки не зарегистрировано. Вакцина вырабатывает у человека иммунитет к коронавирусу на срок до двух лет, а эффективность препарата против тяжелых проявлений ковида составляет 100 процентов, - рассказали «Комсомолке» в Минздраве.Записаться на вакцинацию можно будет через приложение «К врачу» или на портале «Госуслуги». Запись откроется, как только поступит большее число вакцин. На данный момент иммунизацию проводят лицам из группы риска – медики, преподаватели, соцработникам и лицам, которые живут в соцучреждениях и имеют хронические заболевания.Тем временем прославившийся за счет ковида врач уфимского ковид-госпиталя Глеб Глебов заявил, что не будет вакцинироваться. Во время прямого эфира в Истаграме он объяснил свое решение. Оказалось, что у Глебова в крови большое количество антител. Доктор переболел коронавирусом летом.- Принимая решение о вакцинации, обязательно пройдите тест на наличие антител. Многие даже не знают, что они есть в крови, так как переболели бессимптомно, - посоветовал Глебов своим подписчикам.