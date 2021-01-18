Власти Башкирии приняли решение выдавать жителям республики специальные «антиковидные паспорта». Получить их смогут те, кто получил антитела – то есть либо переболел коронавирусом, либо поставил прививку. Благодаря этому документу его владелец сможет посещать без опаски места массовых скоплений людей, ходить в театры и на стадионы. Единственное ограничение, которое сохранится для обладателей этого паспорта – масочный режим.Создание «антиковидных паспортов» анонсировал руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин на очередном оперативном совещании в правительстве. Глава региона Радий Хабиров согласился с тем, что эта мера своевременная и необходимая и распорядился утвердить это предложение в соответствующем указе. Выдача «антиковидных паспортов» в Башкирии начнется уже с 5 февраля 2021 года.КАК ПОЛУЧИТЬ АНТИКОВДИНЫЙ ПАСПОРТ В БАШКИРИИ И КАК ОН БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ?Антиковидный паспорт для жителей Башкирии представляет собой специальный qr-код, который можно хранить либо в смартфоне, либо распечатать на бумаге и носить с собой. Чтобы его получить, не нужно подавать никакие документы – «паспорт» автоматически формируется на сайте Госуслуг для тех, кто вакцинировался от коронавируса или подтвердил наличие антител в сертифицированной Роспотребнадзором и Минздравом Башкирии лаборатории.ЗАЧЕМ ПОЛУЧАТЬ АНТИКОВИДНЫЙ ПАСПОРТ В БАШКИРИИ?Власти заявляют, что владельцы антиковидного паспорта в Башкирии смогут свободно посещать театры и стадионы, а также получать скидку 30% на билеты, которая будет действовать весь 2021 год. Напомним, сейчас заполняемость залов театров и стадионов не должна превышать 30% мест. А обладатели антиковидных паспортов смогут приходить на мероприятия без оглядки на эти ограничения.Также владельцам антиковидных паспортов будут предоставлять скидки в 10% на абонементы в бассейны и от 5 до 10% на абонементы в фитнес-центры.Для жителей республики старшего поколения до сих пор действует режим обязательной самоизоляции. Все, кто старше 65 лет не должны посещать места массовых скоплений людей, а выходить в магазины и аптеки могут только с 13:00 до 14:00. В случае, если они получат антиковидный паспорт, то эти ограничения для них будут автоматически сняты.Напомним, ранее нечто подобное учредили власти Сахалинской области. Губернатор Валерий Лимаренко призвал островитян привиться и получить специальные бейджики. При их получении сахалинцам разрешат не носить защитные маски. Получить их можно будет только при условии, если гражданин прошел оба этапа вакцинации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБейджики вместо масок будут носить на Сахалине привитые от коронавирусаВ регионе хотят создать «зеленые зоны», где все будут провакцинированы (подробнее)