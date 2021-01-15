14 января Радий Хабиров сообщил приятные новости – новогодние гуляния и долгие каникулы не дали роста заболеваемости коронавирусом в Башкирии. В связи с этим власти утвердили послабления в режим повышенной готовности.- С 18 января будет постепенно сниматься самоизоляция в социальных учреждениях, однако режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и для тех, кто имеет хронические заболевания, остается;- С больниц, которые были перепрофилированы в ковид-госпитали, снимут статус госпиталей. РКБ имени Куватова, клиника БГМУ и городская больница №10 вернутся к привычному режиму работы;- Снимается запрет на проведение спортивных мероприятий. Однако помещение может быть заполнено не больше, чем на 30%, а заполняемость на улице должна составлять не более 50%.ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕПо состоянию на утро 15 января 2021 года, в Башкирии зафиксировано 21 402 случая коронавируса. За сутки ковид обнаружили у 167 человек. В стационарах республики остаются 786 человек, из них в тяжелом состоянии - 78, на ИВЛ - 15. На амбулаторном лечатся 4 344 человек, у них болезнь протекает в легкой форме.За сутки коронавирус победили 110 человек, за все время с начала пандемии – 16 111. Впервые за несколько дней новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано, всего умерших 161.