В Башкирии не утихает скандал вокруг уфимской художницы Алены Савельевой и серии ее картин, посвященных культуре и быту башкирского народа. Тут и национальные костюмы, и юрта, и курай, вот только сами герои картин изображены в неоднозначных и пикантных образах. Например, на одной картине борцы куреш в обтягивающих костюмах обнимаются и призывно глядят друг другу в глаза с румянцем на щеках. На другой картине женщина с обнаженной грудью исполняет танец на шесте перед важными мужчинами в национальных костюмах. На третьей – на фоне шихана изображены три башкирки, облаченные в фартуки на голое тело, и в окружении сладострастных мужских взглядов.«ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО МЫ ПОЗВОЛИМ НАСМЕХАТЬСЯ НАД НАМИ?»Картины вызвали настоящий раскол в обществе: кто-то просто улыбнулся, отметил смелость и яркость, а кто-то посчитал творчество Савельевой настоящим оскорблением всего башкирского народа и мусульманской религии в частности. Так, например, башкирский национальный активист Руслан Габбасов заявил, что герои картин преподносятся «в каком-то сексуально-извращенном виде».— Когда я увидел первую картину, где мужчины в галстуках и башкирских национальных костюмах смотрят на девушку в башкирском костюме, танцующую стриптиз, мне объяснили, что это такой стёб на наших башкирских чиновников, — рассказал он. — Но когда я увидел остальные картины, то я понял, что тут откровенное издевательство. Будут ли приняты к ней меры? – вопрошает Габбасов. - Вы серьезно считаете, что мы, башкиры, народ, который исповедует ислам, которые сохранили свою самобытную культуру, и мы вот так вот позволим насмехаться над нами?К возмущению башкирского активиста присоединились и многие другие: по их мнению, за оскорбление национальных и религиозных чувств на уфимскую художницу стоит немедленно подать в суд. А кто-то и вовсе воспринял пост как призыв к расправе и начал заваливать девушку и ее близких угрозами.Впрочем, нашлись и те, кто заступился за художницу, открыто заявив, что каждый имеет выражать свое мнение в творчестве, как считает нужным. Например, уфимский писатель Игорь Савельев предложил сделать из картин Алены Савельевой «новый брендбук для республики». Журналист Марат Гареев также призвал поддержать художницу.— Я не хочу, чтобы моя родина, Башкирия, все дальше оставалась пещерной недоразвитой нецивилизованной стороной! — заявил журналист в соцсетях.Какой же истинный смысл и подтекст вложила художница в свои картины, за сколько удалось их продать, а также боится ли девушка за свою жизнь после обрушившейся «славы», Алена Савельева рассказала в беседе с «КП-Уфа».«Я ХОТЕЛА, ЧТОБЫ МОИ КАРТИНЫ СРАЗУ ВРЕЗАЛИСЬ В ПАМЯТЬ»Алена родилась в небольшом городке Октябрьский, где окончила художественную школу, а позже отучилась на бакалавра в питерском РГПУ имени А. И. Герцена. Позже вернулась в родную Башкирию, поступила на исторический факультет в БГПУ, где написала диссертацию по историю уфимской архитектуры.- После университета я какое-то время преподавала в детской художественной школе, но потом мне все это надоело, я решила сосредоточиться на искусстве, сейчас я просто свободный художник, - говорит Алена Савельева.Идея передать национальный башкирский колорит на бумаге пришла к девушке давно. Алена признается, что когда впервые еще в университете побывала в башкирском этнографическом музее, ее покорили красота и богатство национального костюма.- Мне захотелось передать на бумаге характер восточного человека – сдержанного, мудрого, рассудительного. Но при этом, чтобы людям не хотелось уснуть, глядя на мои картины. Напротив – они должны вызывать яркое впечатление, врезаться в память, - говорит художница. – А еще у меня есть знакомые, которые никогда не были в Башкирии и думают, что мы живем в юртах, беспрестанно молимся, очень строгие и закрытые. Мне же хотелось показать, что и у башкир есть свои чувства, радости и слабости, что мы ничем не отличается от других народов. И тут мне подруга подарила набор маркеров, которые на бумагу ложатся как акварель, а у меня в запасах нашлась специальная бумага для таких маркеров. Вот так появились на свет эти картины.«МОИ КАРТИНЫ – ЗА МИР И ЗА ЛЮБОВЬ»Также Алена подчеркивает, что к теме национальной культуры она неоднократно обращалась и раньше. Например, ее всегда вдохновляла борьба на поясах – куреш, которой и посвящена одна из скандальных картин.- Когда я впервые увидела куреш вживую, меня поразило, какая тесная связь между борцами. И в своей картине мне хотелось показать, что даже между совершенно чужими и незнакомыми людьми может возникнуть близость, контакт. Посмотрите, даже выходы их юрт направлены в одну сторону. Это своеобразный призыв – хватит воевать, хватит что-то делить! Будьте ближе, любите друг друга, ведь все мы братья, у нас одни и те же ценности. И смотрят эти борцы друг на друга с любовью именно как братья одного народа, - объясняет Алена Савельева. - Что касается картины, на которой изображена девушка возле шеста, то, как раз девушка – это образ башкирской национальной культуры, а шест – олицетворение курая. А вот эти надутые важные мужчины в национальных костюмах – это наши чиновники, которые искренне считают, что все можно обратить в коммерцию, все можно купить. Одежды на девушке нет, потому что финансы, выделяемые на развитие национальной культуры, как раз чиновники и поделили между собой.«УГРОЖАЮТ ОТРЕЗАТЬ ГОЛОВУ МНЕ И МОИМ БЛИЗКИМ»Расчет художницы был верным: ее картины имели эффект разорвавшейся бомбы в обществе. Вот только вместо признания и уважения девушка столкнулась с ненавистью и угрозами (сами картины, кстати, раскупили за день, ведь продавались они по смешной цене – всего по 2 тысячи рублей – Ред.).- Я уже принципиально не читаю комментарии в соцсетях, чтобы сохранить свое эмоциональное здоровье. Мне каждый день поступают угрозы – обещают подкараулить, избить, изувечить, оторвать голову, отрезать уши. Пишут, чтобы я оглядывалась по сторонам, выходя из дома. Некоторые представляются покупателями и просят, чтобы я сама к ним приехала, а когда я назначаю встречу в людном месте, например, в торговом центре, срываются на оскорбления и обещания, что Аллах меня покарает. На первые гневные письма я даже отвечала, старалась объясниться, оправдаться. Потом перестала. Самое страшное, что они начали угрожать моим родным и близким, пишут, что найдут их и тоже поквитаются. А ведь с виду такие молодые и симпатичные парни – и такие ужасы пишут… - сокрушается Алена. – А знаете: если отрежут голову мне, это будет не так страшно, если пострадают мои родные. Да и я теперь точно знаю, что если меня и убьют, то не просто так, а мое творчество.Художница признается, что ей особенно обидно слышать, что она вообще не имеет права рисовать башкир, потому что сама – русская. Алена утверждает, что в ее роду со стороны отца есть башкирские корни, поэтому она считает себя частью этого великого народа.- У меня не было никакого злого умысла, я правда не хотела никого обидеть или оскорбить чьи-то чувства. Я уважительно отношусь к исламу, как и к другим религиям. Меня вдохновляет башкирская культура, национальный колорит, народные традиции. Если честно, сейчас я не знаю, что нужно делать, чтобы погасить этот конфликт. Я просто хочу сказать – пожалуйста, не пишите угрозы моим друзьям и близким. Будьте благоразумными! – обратилась Алена Савельева к своим обидчикам.Сейчас Алена уже написала обращение в прокуратуру Башкирии и теперь подумывает над тем, чтобы написать заявление в полицию, чтобы разобраться с теми, кто ей угрожает.