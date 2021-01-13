Несмотря на начавшуюся вакцинацию, в Башкирии коронавирус пока и не думает сдавать своих позиций. В среднем ежесуточное число новых заболевших составляет 165-167 случаев, а общее число инфицированных в регионе уже достигло 21068 человек. Большая часть из них переносит заболевание в легкой или бессимптомной форме и находится на амбулаторном лечении. Еще 614 человек госпитализированы: состояние 42 пациентов врачи оценивают как тяжелое, они переведены в палаты интенсивной терапии, а 11 подключены к аппаратам ИВЛ.Практически ежедневно продолжают регистрироваться и летальные исходы заболевания: так с начала 2021 года от осложнений ковида скончались 17 жителей Башкирии, а общее число жертв вируса достигло 159 человек. У большинства из них при жизни были тяжелые сопутствующие заболевания вроде сахарного диабета, атеросклероза, сердечно-сосудистые нарушения.Что касается числа выздоровевших, то с начала эпидемии справиться с вирусом смогли уже 15852 жителей республики, только за последние сутки с полным выздоровлением были выписаны 286 человек.Также напомним, что на днях в Башкирии ожидается рост числа заболевших ковидом, из-за того что на длинных новогодних выходных в республике работало всего 5 лабораторий.- Есть опасение, что сейчас могут пойти тяжелые больные. Рост за праздничные дни отмечался где-то на 3%, но при этом, к сожалению, мы упустили лаборатории. Сейчас мы будем наращивать объем тестирований, - уточнил представитель регионального Роспотребнадзора Александр Жеребцов.В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ В БАШКИРИИ ОЖИДАЕТСЯ ВСПЛЕСК ГРИППА И ОРВИЕще не отступила эпидемия коронавируса и внебольничных пневмоний, а врачи уже предупреждают, что в конце января - начале февраля в Башкирии ожидается всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом на оперативном совещании в мэрии Уфы сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора республики Галина Пермина.– По сравнению с прошлым годом у нас ситуация с заболеваемостью остается примерно на том же уровне. В ноябре было небольшое превышение, потом в декабре мы вернулись на средний уровень. Сейчас мы находимся на стадии того, что ждем уже прихода волны гриппа, которая обычно появлялась у нас в республике на последней неделе января – начале февраля. Тогда же начнется рост респираторных инфекций, - уточнила специалист.Также Галина Пермина добавила, что сейчас заболеваемость ОРВИ в Башкирии находится на неэпидемическом уровне, а вирус гриппа пока и вовсе «не выявляется».- Я думаю, Уфа подготовилась хорошо, у нас 63 процента привитых. Если будем носить маски, должен быть невысокий уровень заболеваемости гриппа, - подчеркнула представитель регионального Роспотребнадзора.