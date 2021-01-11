Для автолюбителей из Демы и деревень Уфимского района, которые работают в центре башкирской столицы, с 8 января 2021 года жизнь разделилась на «до» и «после». Именно в минувшую пятницу власти приняли решение закрыть на реконструкцию автомобильную развязку на пересечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. По задумке властей, после ремонта на этом путепроводе значительно сократится поток машин, а пробки в «час пик» почти исчезнут.Как следствие, еще до начала первой рабочей недели после новогодних праздников, на въезде в город образовалась гигантская пробка. А когда люди стали возвращаться на работу после каникул, ситуация обострилась до предела – иначе как «транспортный апокалипсис» ее не назовешь. Почему так произошло, что будет дальше и как долго продлятся эти мучения для жителей пригорода, разбиралась «Комсомолка».«ВЕЛИКОЕ ЗАКРЫТИЕ»Перед самым Новым годом жителей Уфы и пригородных микрорайонов, расположенных за мостом через Белую, предупредили, что совсем скоро изменится схема движения на въезде и выезде из башкирской столицы. Помимо того, что между «старым» и «новым» автомобильными мостами строители возводят вставку, чтобы увеличить их пропускную способность, так еще и планируется перекрыть путепровод, соединяющий улицу Заки Валиди с проспектом Салавата Юлаева. По проекту, ремонт автомобильной развязки должны завершить в ноябре 2021 года. А до этого знаменательного события всем, кто вынужден въезжать в город с южной стороны, придется не сладко.В первые сутки после «великого закрытия» путепровода южная часть Уфы попала в «транспортный апокалипсис». Осознав, что горожане и гости столицы вместо того, чтобы понять и простить мэрию, стали сыпать адресными проклятиями, чиновники срочно собрали круглый стол для обсуждения ситуации. На площадке телеканала «Вся Уфа» собрались сотрудники городской администрации, сами строители, которые ведут реконструкцию путепровода, общественные деятели, эксперты по транспорту и журналисты. При обсуждении выяснилось, что автолюбителям еще повезло. Как заявил и.о. начальника городского управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе, проектировщиками был выбран «самый эффективный вариант, который предусматривает наименьшее количество образуемых пробок».На круглом столе жителям и гостям Уфы пообещали, что после реконструкции путепровода его пропускная способность увеличится на 30%, а количество полос увеличится с четырех до шести. Это позволит снизить нагрузку на этом участке движения и уменьшить пробки.В мэрии Уфы заявили, что по итогам первого тестового дня (с 8 по 9 января 2021 года – Ред.) было принято решение внедрить так называемой «умный светофор». Он будет в автоматическом режиме считывать данные автопотока по тому или иному направлению и принимать решения по увеличению или сокращению длительности горения светофоров. По данным на утро 11 января 2021 года этот светофор не работал, а движение регулировали сотрудники дорожной полиции.МНЕНИЯ О ПРОИСХОДЯЩЕМС мнением проектировщиков, заказчиков строительства в лице уфимской мэрии и регионального министерства транспорта всея понятно. Все они в один голос утверждают, что как только завершится реконструкция путепровода, автолюбителям и пассажирам общественного транспорта станет легче. И пробки на южном въезде в Уфу сократятся, и люди перестанут опаздывать на работу из-за транспортного коллапса, и может даже количество выбросов выхлопных газов в атмосферу станет меньше. Может оно и так, но с методами и сроками реализации этого проекта не согласились многие общественники.Например, блогер и член Совета по правам человека при главе Башкирии Владимир Кобзев на том самом круглом столе заявил, что сроки строительства, мягко говоря, не обоснованы. Он сравнил реконструкцию путепровода с ремонтом в квартире и пояснил, что ремонтники «внезапно» обозначили нереальные сроки завершения строительства.- Приходит ко мне уважаемый человек, и вдруг, в последний момент, он мне заявляет, что в коридоре он ремонт будет делать, не как я рассчитывал, неделю, а четыре месяца. Я его спрашиваю: слушай, ты бы мне сказал раньше? Я бы тебя сюда просто не пустил! – возмущается Кобзев.Проще говоря, блогер озвучил вопрос, который волнует всех жителей Уфы – почему так долго? Но, как оказалось, ранее ремонт развязки на Валиди планировали завершить не за 11 месяцев, а за два года. К счастью, «транспортный апокалипсис» для уфимцев и жителей пригорода столько не продлится.Не остался в стороне от происходящего глава Башкирии Радий Хабиров. На первом оперативном совещании в правительстве республики в 2021 году он заявил, что его социальные сети буквально разрывает от жалоб на пробки при въезде в Уфу. Он также заявил, что утром в понедельник, 11 января, «сам тоже ехал не обычные сорок минут, а минут на 30 больше».- Мосты строят во всех городах и перекрывают дороги, поэтому здесь надо посмотреть, какие существуют паллиативные вещи, чтобы сгладить этот негативный эффект, чтобы бороться за каждую минуту. Это непростая история, которая касается сотни тысяч людей. Сотни тысяч людей каждый день будут стоять в очереди и мучиться, - поделился мнением о происходящем глава республики.НА ГОДЫ ВПЕРЕДНа том же оперативном совещании в правительстве Башкирии выяснилось, что историей с реконструкцией развязки на Валиди дело не ограничится. Транспортные проблемы на южном въезде в Уфу будут сопровождать нас еще как минимум четыре года.- Мы входим в сложную, но очень плодотворную фазу расшивки узла моста через реку Белую. Сейчас мы строим мост-вставку, но он не будет работать, если не будет развязки, к строительству которой приступили. После этого мы сразу будем закрывать мост 1956 года на реконструкцию, которая давно требуется. Весь этот узел на ближайшие четыре-пять лет, конечно, для нас будет сложным. С этим подходом мы с вами должны жить, - пояснил Радий Хабиров.Глава региона обратился к чиновникам и строителям с просьбой сократить сроки реконструкции путепровода.- Проект делала сильная команда. И мост делают, умеют работать. Давайте с ними поговорим. Андрей Геннадьевич (Назаров, премьер-министр правительства Башкирии – Ред.), нам поставили срок 11 месяцев. Пусть переходят в режим круглосуточной работы. И сделайте нам не 11 месяцев, а подсократите. Каждый месяц будет иметь значение. Неделю возьмите, вместе с коллегами, которые имеют к этому отношение. Какая должна быть развязка, соответственно, изучите, дайте поручение аппарату правительства изучить, какие существуют паллиативные вещи, - заявил Радий Хабиров.Через неделю станет понятно, какие изменения внесут в проект и сократят ли сроки ремонта. Кто знает, вдруг с южного въезда в Уфу полностью пропадут пробки уже к началу осени 2021 года?ПУТИ ОБЪЕЗДАПока на автомобильной развязке Заки Валиди – проспект Салавата Юлаева будет идти реконструкция, власти Уфы предлагают автомобилистам заранее планировать свой маршрут. В качестве путей объезда горожанам предлагают использовать маршрут «Федеральная трасса М5 - Нагаевское шоссе - улица Пугачева». Жителям северной части Уфы предлагают использовать маршрут «Федеральная трасса М-5 - улица Перспективная - улица Интернациональная». А жители Демского района города могут добираться в центр через Затон.