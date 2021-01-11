В прошлые выходные Башкирию завалило снегом – коммунальщики не успевали чистить проезжие части, тротуары остались под завалами, видимость на трассе упала до 500 метров. Отсюда – чрезвычайные происшествия на трассах.В среду 13 января снегопады в Башкирии отступят и сменятся морозами. Осадков в середине недели не ожидается, выглянет солнце. Температура воздуха ночью составит -28, -29 градусов, местами -30, -32, а днем воздух прогреется до -23.Ночь четверга тоже ожидается морозной, столбики термометров покажут -29, -31 градус. А днем резко потеплеет до -11 градусов. Пройдет небольшой снег.По прогнозам Башгидромета, в пятницу снова ожидается снежный коллапс – выпадет еще больше снега, чем в минувшее воскресенье. Зато будет тепло – самое время для прогулок и катания на горках. Днем ожидается -6 градусов, ночью -10. В воскресенье характер погоды не изменится – будет тепло и снежно. После белоснежных выходных в республику снова придут морозы.В целом весь январь обещает быть снежным и теплым. Отметим, что это только предварительный прогноз метеорологов, и погода может измениться в любой момент.