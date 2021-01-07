7 января православный мир отмечает один из главных праздников – Рождество Христово. В 18 храмах Уфы в ночь с 6 на 7-е прошли праздничные службы. Главное богослужение традиционно провел митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон в Кафедральном соборе Рождества Богородицы.Чтобы избежать скопления людей в помещениях храмов было решено провести не одно, а два или три богослужения. Первые службы начались вчера, 6 января, в 23:00. Вторая и третья, в зависимости от храма, должны были начаться в 7:00, 8:00 или 9:00 утра.Для безопасности верующих было организовано дежурство сотрудников полиции, пожарной службы, а также волонтеров. Последние обеспечивали посетителей храмов медицинскими масками и наблюдали за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Даже сам владыка Никон вел богослужение в респираторе и, конечно, были вознесены прошения и молитвы об избавлении человечества от пандемии короновируса.