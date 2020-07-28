Стобалльники из Башкирии рассказали, как идеально сдать ЕГЭ в условиях коронавируса

Учебный год для одиннадцатиклассников в 2020 году выдался нелегким: в начале апреля все школы перешли на дистанционное обучение, и это в период активной подготовки к единым государственным экзаменам! Выпускники и их родители были очень обеспокоены, ведь даже занятия с репетиторами из-за строгой самоизоляции были невозможны, и все общение с педагогами происходило только в режиме онлайн. Но, как отчитались в министерстве образования и науки Башкирии, экзамены прошли гладко и успешно.

Всего в настоящий момент известны результаты по семи экзаменам: максимальные 100 баллов смогли набрать сразу 80 учеников нашей республики. Так, 7 учеников сдали на 100 баллов ЕГЭ по географии, 3 ученика – ЕГЭ по литературе, 10 – по информатике, 7 – по профильной математике и истории. Еще 19 школьников блестяще сдали ЕГЭ по физике, а еще 25 – с легкостью выполнили задания на экзамене по русскому языку.

В беседе с «Комсомолкой» стобалльники рассказали – как подготовиться и успешно сдать ЕГЭ даже в непростых условиях эпидемии коронавируса, а также поделились напутствиями с теми, кому только предстоят экзамены в следующем году.

«СДАВАЛ ЕГЭ ИЗ СПОРТИВНОГО ИНТЕРЕСА»

Егор Долгодворов – выпускник уфимского инженерного лицея № 83 при УГНТУ, который показал просто блестящие результаты по всем четырем государственным экзаменам. Егор получил максимальные 100 баллов сразу по двум дисциплинам – информатике и физике, 98 баллов – по математике и 89 – по русскому языку. Сам школьник свои результаты чем-то феноменальным не считает, а главным фактором успеха называет сосредоточенность и нацеленность на результат.

Егор Долгополов решил сдать ЕГЭ по информатике, чтобы проверить свои силы - и получил сто баллов

- Меня с самого детства интересовала физика, а потом добавились еще информатика и компьютеры. Поэтому в 8 классе я перешел в инженерный лицей с физико-математическим уклоном, хоть и дорога до школы отнимала почти полтора часа в день. Когда все перешли на дистанционное обучение, то в нашем лицее никаких проблем с этим не возникло – материал преподносился максимально доступно и понятно, так что с учебой проблем не возникало. Единственное, что не было живого контакта с учителями, одноклассниками, иногда это серьезно давило на нервы, – рассказывает Егор.

По словам выпускника, он вообще мог не сдавать ЕГЭ по русскому языку и информатике, поскольку на выбранной им специальности требовалось сдавать физику и математику, а также подтвердить результаты олимпиад (только в этом году Егор получил 12 дипломов по итогам самых разных олимпиад регионального и всероссийского уровня – Ред.).

- Так что сдавать информатику я решил чисто из спортивного интереса. Готовился сам, без репетиторов. Плюс нас очень хорошо готовил наш учитель Александр Григорьевич Гильдин, за что ему огромное спасибо. Все задания были легкими, кроме одного – под номером 23. Оно было очень и очень сложное, но в этом году допускалась одна единственная ошибка, которая бы не повлияла на общий балл. Мне повезло, именно в этом задании я и допустил ошибку, но все равно получил сто баллов, - признается Егор. – А вообще, когда идешь на ЕГЭ, нельзя быть самоуверенным, ведь порой достаточно маленькой досадной ошибки – и все, о ста баллах можно и не мечтать.

Сейчас Егор собирается подавать документы в один из самых знаменитых физико-технических университетов страны – в МФТИ, и пока выбирает между тремя факультетами.

– Либо это будет ФРКТ (факультет радиотехники и кибернетики), ФОПФ (факультет общей и прикладной физики) или ФМХФ (факультет молекулярной и химической физики). Это моя настоящая мечта, - улыбается выпускник.

«ОТ РЕПЕТИТОРОВ ОТКАЗАЛАСЬ, ГОТОВИЛАСЬ СВОИМИ СИЛАМИ»

Еще одной ученицей, которая получила 100 баллов сразу по двум ЕГЭ – математике и информатике – стала выпускница уфимского лицея № 153 при УГАТУ Анна Хайтина. Девушка признается – точными науками она стала интересоваться еще в пятом классе, и каждый год участвовала в самых разных олимпиадах по математике и физике. А в 2020 году Анна стала победительницей сразу трех всероссийских олимпиад – «Ломоносов», «Курчатов» и Всесибирской олимпиады, что стало основанием для ее зачисления в ряды студентов МФТИ без вступительных экзаменов. Выпускница уже выбрала специальность «Прикладная математика и информатика».

Анна Хайтина получила наивысший балл по математике и информатике

- Никаких дополнительных занятий с репетиторами не было. Готовилась сама, тем более что участие в многочисленных олимпиадах и стало главной подготовкой. Во время экзаменов никаких опасений за плохой результат не было. Я точно знала, что у меня будет хороший результат, - делится Анна Хайтина. – Кроме математики и информатики я сдавала физику и русский язык. По физике я набрала 97 баллов, по русскому – 89, этого вполне достаточно, чтобы поступить на выбранную специальность.

Особую благодарность выпускница выражает своим учителям, которые готовили ее к олимпиадам и экзаменам – учителю информатики Хальзову Кириллу Сергеевичу и учителю математики – Саханевичу Михаилу Владимировичу.

«ГЛАВНОЕ – НЕ ЛЕНИТЬСЯ И ИДТИ К СВОЕЙ МЕЧТЕ»

Золотая медалистка, выпускница уфимской школы №119 Илюза Биглова считает, что главный залог успеха – целеустремленность, вера в свои силы и усидчивость.

- Когда нам объявили, что мы переходим на дистанционное обучение, сначала было страшно. Но я весь год готовилась в разных онлайн-школах, усиленно занималась обществознанием и русским языком, поэтому мне было гораздо легче, чем остальным. Я привыкла сама себя контролировать – когда что нужно сделать или выучить - самодисциплина очень помогает. Когда я узнала о возможности не сдавать ЕГЭ, то у меня даже на минуту не возникло сомнения – сдавать или нет. Высшее образование, учеба в престижном университете – это моя цель, к которой я уверенно иду, - признается Илюза.

Илюза Биглова заранее была уверена в успешных результатах ЕГЭ - ведь она долго и тщательно к ним готовилась

Девушка рассказывает, что и сам экзамен прошел легко, хоть и пришлось попотеть в прямом смысле этого слова.

- Приходилось соблюдать социальную дистанцию, носить маски, плюс в аудиториях было очень жарко. Бедные экзаменаторы – они же были еще и в перчатках! Никаких страхов или сомнений у меня не было – все задания были легкими и решаемыми, поэтому я сразу была нацелена на результат 90+.

Сейчас Илюза подала документы сразу в три вуза – в УГАТУ (Уфа), КГУ (Казань) и СПГУ (Санкт-Петербург), где выбрала такие специальности как экономика, менеджмент и информатика.

- Самое главное верить в свои силы – и тогда все обязательно получится! Ну и, конечно, не ленитесь и занимайтесь, только хорошая подготовка поможет достичь хороших результатов. И никакой коронавирус тогда не будет помехой на пути к вашей мечте! – советует будущим 11-класникам золотая медалистка.

«САМЫЕ ГЛУПЫЕ ОШИБКИ СЛУЧАЮТСЯ ИЗ-ЗА НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ»

Еще один золотой медалист, который сдал ЕГЭ на сто баллов – это выпускник нефтекамского лицея №1 Алмаз Идиятуллин. Алмаз – один из семи учеников в Башкирии, который получил максимальный балл на экзамене по географии.

- К ЕГЭ меня подготовил мой школьный учитель географии – Марина Трифановна Хузина, за что ей огромное спасибо! Из нашего лицея географию выбрали всего два человека, и вот мы собирались втроем у нее дома и занимались подготовкой. При этом готовиться мы начали задолго до самих экзаменов, поскольку мы с моим другом – олимпиадники, участвовал и занимал призовые места во всевозможных городских и республиканских олимпиадах по географии, - рассказывает Алмаз Идиятуллин.

Вопреки всем ожиданиям географии Алмаз Идиятуллин предпочел программирование

Парень признается - никаких страхов во время подготовки к ЕГЭ не было, и на экзамен он шел спокойным и уверенным в своих силах. Да и сам экзамен пролетел незаметно – маска абсолютно не мешала, аудитория хорошо проветривалась, ничего не отвлекало от заданий. Главное было, сконцентрироваться, и тогда правильные ответы сами приходили на ум.

- Особенно сложных заданий не было. Если в русском языке еще можно было побеспокоиться над темой сочинения, то с географией все было предельно четко и понятно. Так что и в своих отличных результатах я тоже был уверен, хотя когда узнал про сто баллов, естественно, очень обрадовался. Мою радость со мной разделили родители, друзья, одноклассники и учителя, - улыбается Алмаз.

Несмотря на то, что блестяще справился с экзаменом по географии, связать свою жизнь Алмаз Идиятуллин собирается совсем с другой наукой.

- Буду подавать документы в ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики – Ред.) и в МФТИ (Московский физико-технический институт – Ред.). Да, я хочу стать программистом, а не географом, - признается парень. - Очень хочу поблагодарить моего учителя Марину Трифановну Хузину за то, что она дала мне столько знаний и блестяще подготовила к олимпиадам и экзамену. А тем, кому ЕГЭ еще только предстоит сдавать, хочу пожелать – верьте в свои силы, а на экзамене будьте предельно внимательны и сосредоточены. Ведь самые глупые и обидные ошибки всегда получаются именно из-за невнимательности.

УЧИТЕЛЯМ - ПРЕМИИ

Кстати, те учителя, которые подготовили стобалльников, получат денежные премии. Об этом сообщил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин.

- И педагоги, которые готовят у нас стобалльников, и педагоги, которые готовят у нас призеров и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, будут поощрены премией главы республики. Их труд должен быть однозначно оценен не только в материальном, но в моральном плане: все грамоты, знаки отличия найдут своих героев, – заверил Хажин во время брифинга по итогам учебного года в 2020 году.

ИЗ-ЗА ЧЕГО АННУЛИРОВАЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ У 11 УЧЕНИКОВ?

А вот еще у 11 учеников результаты единого госэкзамена были аннулированы. Об этом также рассказал на брифинге глава регионального Минобра.

- В основном, это связано со шпаргалками, и только в одном случае ребенок пронес на пункт проведения экзамена сотовый телефон. Каждый из этих случаев подробно разбирается. Проводится служебное расследование. Взрослые организаторы, которые допускают нарушения и позволяют детям нарушать порядок, так же несут ответственность, но я хочу сказать, что в этом году нарушений меньше», - сказал министр.

Айбулат Хажин отметил, что дети стали подходить к написанию экзамена более ответственно. Будущие абитуриенты понимают, что за любое нарушение придется отвечать по всей строгости, а о поступлении в университет в текущем году придется забыть.