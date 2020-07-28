2020-07-28T16:16:03+03:00
Общество

Как в «Обители зла»!: подборка самых загадочных особняков Башкирии

Объясняем, что за спрятано за высокими дверьми таинственных зданий
Рустем АХУНОВ
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Как в «Обители зла»!: Подборка самых загадочных особняков Башкирии Фото: Михаил МедведевКак в «Обители зла»!: Подборка самых загадочных особняков Башкирии Фото: Михаил Медведев
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На территории Башкирии можно найти много интересных мест – как созданных природой, так и человеком. Ранее мы уже писали об интересных озерах, куда можно съездить на выходные, а теперь расскажем о таинственных зданиях, вокруг которых собраны разные слухи и легенды.

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА» В АБЗЕЛЛИЛОВСКОМ РАЙОНЕ

Первым в подборке оказался огромный особняк, спрятанный в лесах Абзелиловского района. По дороге в Баймак, недалеко от деревни Тирмен, многие замечали странное здание, расположенное у трассы. Оно обнесено высоким забором, а территорию, судя по табличке, охраняют служебные собаки.

Скандальная уфимская общественница Рамиля Саитова в 2019 году сняла видеоролик, посвященный странному дому в лесу. В нем общественница сравнивает здание с особняком из вселенной «Обителя зла», в котором ученые проводили опыты на людях.

- Для себя я называю это «домом с приведениями». Для нашего ландшафта он вызывающе дерзкий! Ожидаешь, что в подвале этого дома темные оккультисты приносят в жертву маленьких детей. Здесь есть еще не менее странные здания. Вот полуобнаженные фигуры, которые обнимаются, - показывает пальцем Сагитова на скульптуру золотого цвета.

Разумеется, никаких опытов в подвале огромного дома не проводят. Тем не менее, история небольшого поселка с нехарактерными для глубинки Башкирии домами весьма интересна. Раньше тут находился детский лагерь Магнитогорского цементно-огнеупорного завода, который в итоге закрылся.

После на месте оборудовали роскошный коттеджный поселок с рестораном, отелем и гостевыми домами. По всей видимости, загадочный особняк сдают посетителям поселка, которые приезжают на отдых.

ЗАГАДОЧНЫЙ ЗАМОК ПОД УФОЙ

Второй объект, попавший в нашу подборку, - особняк в селе Дмитриевка под Уфой. Его на видео засняла уфимка, которая гуляла по населенному пункту на выходных.

- Это огромнейший дом с вертолетной площадкой и бассейном, тут огромная территория. Он уже весь такой заброшенный, в нем никто не живет. Знаете, это такая устрашающая красота, - пишет девушка.

По кадрам, которые она выложила понятно, что в роскошном доме уже давно не было хозяина. Участок зарос высокой травой, а барельеф со стен особняка начал осыпаться. Остается неизвестным, почему целый замок под Уфой оказался никому не нужным.

ДЕЕВСКАЯ УСАДЬБА

История этого здания, расположенного в селе Знаменка Белебеевского района, начинается во времена революции. Как уже понятно из названия, огромное трехэтажное здание принадлежало помещику Николаю Дееву. Строители дома говорили, что Деев будто чувствовал скорую смену власти и говорил своим подчиненным, что ему в этом доме не жить, а сстроит он его для народа.

Тем не менее, дом-дворец возвели из надежных материалов и в живописном месте. Во дворе особняка разбили сад. В администрации Белебеевского района рассказали, что по подобному проекту были построены еще два дома – в Санкт-Петербурге и Италии.

Фото: Nashural.ru

Фото: Nashural.ru

После революции здание передали комиссариату образования, который устроил в роскошных залах школу трактористов. Во времена Великой Отечественной войны в особняке готовили снайперов для фронта. В мирное время из Деевского особняка устроили обыкновенную школу. В 1978 году образовательное учреждение переехало и дворец опустел.

После развала Союза коммерсанты попытались восстановить былую роскошь особняка. Но вскоре у банка, который занимался реставрацией, закончились деньги. В 2001 году особняк пережил пожар, который уничтожил купол здания. Сейчас дом Деева находится в полуразрушенном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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