2020-07-28T15:48:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии на 29 июля 2020 года: из-за очага ковид на крупном предприятии Уфы будут судить врача

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на утро 29 июля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Число выявленных за сутки заболевших внебольничной пневмонией по-прежнему остается внушительнымЧисло выявленных за сутки заболевших внебольничной пневмонией по-прежнему остается внушительнымФото: Артем КИЛЬКИН
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«КП - Уфа» публикует оперативную информацию по ситуации с коронавирусом в Башкирии. По состоянию на утро 29 июля в республике подтверждено 6640 случаев ковида, за сутки прирост составил 33 человека. Тем временем по выздоровлению выписаны куда больше – больницы покинули 103 человека. Новых летальных случаев не зафиксировано. С начала пандемии от коронавируса в регионе скончалось 22 жителя.

Активно болеющих в регионе 1670 – с легкой формой дома находятся 1464 жителя, в больницах – 206. 36 человек находятся в тяжелом состоянии, 11 из них остаются на ИВЛ.

Тем временем зафиксирован очаг заболеваемости COVID-19 на крупном предприятии в Уфе. Калининский районный суд намерен оштрафовать медика 13-ой больницы за допущение очага заболеваемости ковид на заводе. Как рассказали в суде, на предприятии 181 человек заболел коронавирусом, а 110 – пневмонией.

Выяснилось, что 14 июля Роспотребнадзор составил протокол об административном правонарушении о том, что в больнице несвоевременно брались эпидемиологические номера при получении положительных результатов на CОVID-19, и это привело к распространению очага заболеваемости среди работников предприятия.

Если должностное лицо привлекут к ответственности, то должностному лицу грозит штраф на сумму от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. Судебное заседание назначено на 3 августа 2020 года. Отметим, что само предприятие тоже заработало штраф в размере 200 тысяч рублей за допущение вспышки.

Кстати, число выявленных за сутки заболевших внебольничной пневмонией по-прежнему остается внушительным. В связи с этим Башкирия в 2020 году в пять раз увеличила закупку вакцин от пневмококковой инфекции, вызывающей внебольничную пневмонию. В этом году препараты получат 93,8 тысячи человек, из которых 43,8 тысячи – дети. Глава Башкирии пообещал, что в дальнейшем темпы вакцинации будут сохранены «на том же уровне».

ИСТОЧНИК KP.RU

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