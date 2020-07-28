2020-07-28T15:40:54+03:00
Происшествия

В центре Уфы возле популярного бара произошла перестрелка

Подозреваемые в настоящий момент задержаны
ИРИНА ЗИМИНА
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Гена в перестрелке не пострадал, со слов друзей, он сам пришел в полицию.Гена в перестрелке не пострадал, со слов друзей, он сам пришел в полицию.
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Не успели бары и клубы открыться после эпидемии коронавируса, как люди стали устраивать потасовки. Вечером 26 июля возле популярного бара на улице Чернышевского в Уфе произошла настоящая перестрелка.

Конфликт попал в объективы камер наблюдения и очевидцев. На видео свидетельницы, заснявшей произошедшее из машины, видно, что в ночной разборке участвуют 10 человек. В какой-то момент слышны хлопки выстрелов, а девушка кричит, что ей страшно. На другой камере удалось запечатлеть и того, кто стрелял – молодой человек с пистолетом в руках. Сначала он стреляет в сторону, а затем скрывается из виду.

Первым об инциденте рассказал предприниматель Азамат Галин, позднее ЧП прокомментировали и в МВД Башкирии. По информации пресс-службы ведомства, представители правоохранительных органов задержали двух участников инцидента, у обоих у них были пистолеты. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается, и все обстоятельства происшествия устанавливаются, отметили в МВД.

Устроившим стрельбу оказались 30-летний Гена М. (имена здесь и далее изменены - Ред.), который с места происшествия успешно сбежал, но в понедельник сам пришел в полицию, и 30-летний Борис Ж.

По факту преступления полицейские возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). По предварительным данным, конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений между несколькими мужчинами.

В ЧП не обошлось без пострадавших – огнестрельное ранение получил один из участников перестрелки. В данный момент Борис находится в реанимации в одной из уфимских больниц. Он получил ранения ног и груди. Всего на месте происшествия было произведено около десяти выстрелов. Гена не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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