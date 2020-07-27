Главный судебный пристав Башкирии: «Нет смысла стоять в очередях на прием»

Недавно уютный пресс-центр «Комсомольской правды - Уфа» посетил главный судебный пристав Башкирии Ильнур Махмутов. В краткой, но содержательной беседе он ответил на актуальные вопросы о работе службы в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В самом начале разговора Ильнур Махмутов подчеркнул, что специфика работы судебных приставов как раз заключается с постоянной необходимостью контактировать с людьми.

ЧТО С ДОЛЖНИКАМИ ПО АЛИМЕНТАМ

- Это связано, в том числе, с нашими инициативными контактами. Например, к сожалению, зачастую невозможно взыскать те же алименты, если лично не поговорить с должником или не ввести в отношении его ряд ограничительных мер, - подчеркнул главный судебный пристав Башкирии.

В связи с распространением коронавирусной инфекции, начиная с марта этого года, региональное управление ФССП было вынуждено ограничить личный прием. Естественно, ради здоровья жителей.

- Стоит отметить, что и раньше мы отрабатывали технологии дистанционной работы. Например, если нас интересует какой-нибудь должник, мы можем провести работу по его счетам, или вынести постановление об ограничении выезда за границу. Все это и так делали дистанционно. Но иногда все же приходилось выезжать к должнику. В период пандемии мы усиленно работали только по ряду исполнительных производств, в частности по алиментам. Эту работу не останавливали, - рассказал Ильнур Махмутов.

По словам главного судебного пристава республики, с января по июнь общая сумма задолженности по алиментам сократилась на 40 млн рублей. К началу июля 2020 года эта цифра составляет порядка 2,5 млрд рублей. Всего же на руках у приставов Башкирии находятся около 19 тысяч исполнительных производств по алиментам.

Главный судебный пристав Башкирии Ильнур Махмутов призвал жителей республики обращаться в службу дистанционноФото: Рустем АХУНОВ

ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ

Еще одно актуальное направление работы ФССП по Башкирии – взыскание долгов по зарплате. Например, приставы добились выплаты честно заработанных денег сотрудникам предприятия в Кумертау. После продажи арестованного имущества рабочие получили свои кровные на сумму почти в девять миллионов рублей.

- Недавно в результате совместной работы с прокуратурой и следкомом мы взыскали задолженность по зарплате почти на восемь миллионов рублей на предприятии в Аургазинском районе республики, - поделился успехами главный судебный пристав Башкирии.

НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

В беседе с «Комсомолкой» Ильнур Махмутов подчеркнул, что из-за угрозы распространения коронавируса правила личного приема в отделениях ФССП по Башкирии значительно изменились. Жителей республики просят по возможности пользоваться дистанционными способами взаимодействия с приставами-исполнителями.

- В течение последних трех-четырех лет мы внедряли технологию общения с населением бесконтактным способом. Во-первых, это телефон. В период самоизоляции мы увеличили количество телефонных номеров, на которые можно позвонить и узнать о наличии долга и тому подобное. Во-вторых, эффективность показала работа и через единый портал Госуслуг. Это достаточно удобно – гражданин, как должник, так и взыскатель, имеет возможность направить ходатайство, обратиться с жалобой, посмотреть, что происходит в рамках исполнительного производства, - отметил главный судебный пристав Башкирии.

Ильнур Махмутов уверен, что в результате личного посещения судебного пристава в период неблагополучной эпидемиологической ситуации легче не будет никому.

- Поверьте, от того, что человек придет к приставу и задаст какие-то вопросы, пристав-исполнитель не сможет моментально решить все возникающие проблемы. Он, безусловно, выслушает, и попросит написать заявление. И оно будет рассматриваться, согласно общим правилам, 30 суток. Если бы у каждого пристава было 20-30 исполнительных производств, естественно, этот процесс был бы проще и быстрее. Но, к сожалению, у каждого сотрудника службы нагрузка в 1,5-2 тысячи исполнительных производств, - говорит руководитель ФССП по Башкирии.

Всего за полгода общая сумма долга по алиментам в Башкирии сократилась на 40 млн рублей

ОБРАЩАЙТЕСЬ ДИСТАНЦИОННО

Он также отмечает, что все обращения через Госуслуги рассматриваются в сокращенные сроки – ответ должны предоставить за 15 дней.

- Поэтому нет смысла стоять в очередях во время ограничительных мер, - подытожил Ильнур Махмутов.

Если жители Башкирии все-таки решили появиться на личном приеме у судебных приставов, то им стоит помнить о существовании электронной очереди. Без записи через нее попасть на прием будет затруднительно. К тому же, в региональном управлении ФССП напоминают, что сейчас прием населения проходит не два раза в неделю, как раньше, а растянут на все рабочие будни. Правда, прием ведут, как правило, дежурные приставы.

- Это не значит, что мы не хотим принимать граждан. Мы бы с удовольствием всех послушали, но в связи со сложившейся обстановкой, не видим в этом смысла. Поэтому мы ввели электронные очереди, чтобы дозировать присутствие людей в помещениях каждого подразделения, - рассказывает главный судебный пристав Башкирии.

ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассказал Ильнур Махмутов и о других направлениях работы ФССП по Башкирии. Например, если кафе и ресторанчики нарушают эпидемиологические нормы, их закрывают контролирующие органы или соответствующее решение принимает суд. А вот опечатывают двери и следят за исполнением этих решений как раз судебные приставы. По словам главного судебного пристава республики, за прошлый год сотрудники службы проконтролировали закрытие более 500 таких точек общепита.

- В период режима жесткой самоизоляции приходилось работать практически каждый день и закрывать торговые точки, которые открывались незаконно. Буквально недавно, например, мы закрыли предприятие общепита, где продавали шаурму. Там работали нелегальные мигранты, не имеющие соответствующих разрешений. К сожалению, таких случаев довольно много, но мы работаем оперативно, - рассказывает руководитель ФССП по Башкирии.

Ильнур Махмутов также подчеркнул, что если хозяин точки общепита незамедлительно устранит все нарушения, то предприятие сможет вновь начать работу. Досрочно.

- Бывали случаи, когда приостановили работу точки на 90 суток, а буквально на третий день все нарушения устранили в полном объеме. Если это подтверждается должностными лицами, то предприятие начинает работать, - говорит главный судебный пристав республики.

Что касается взыскания долгов по налогам, которыми также занимаются судебные приставы, то на данный момент такие исполнительные производства «заморожены». Предприятия, которые пострадали от пандемии коронавируса, вплоть до октября 2020 года могут не платить налоги.

В период режима жесткой самоизоляции в Башкирии судебные приставы практически не выезжали на исполнительные действия.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК РАБОТАЮТ С ДОЛЖНИКАМИ

В период режима жесткой самоизоляции в Башкирии судебные приставы практически не выезжали на исполнительные действия. Аресты и опись имущества должников временно прекратились. Сейчас сотрудники службы, несмотря на риски, вновь работают в этом направлении.

- Эту работу мы продолжаем. Естественно, наши сотрудники знают, как себя обезопасить – это и средства индивидуальной защиты, дезинфекция и дистанция. Поэтому идет работа и по адресам и по проверке имущественного положения, и аресты имущества. За прошедшие полгода мы плотно занимались арестами, которые произвели ранее. За неполные шесть месяцев мы передали на реализацию имущества, на сумму 3,2 млрд рублей. Из них уже продали на 200 млн рублей, - рассказал «Комсомолке» Ильнур Махмутов.

Главный судебный пристав Башкирии подчеркнул, что главная задача службы во время выездов по адресам должников вовсе не изъять или арестовать имущество.

- Если вы увидите пристава, не надо бояться, что он зайдет к вам в жилище и начнет что-то выносить. Если он увидит, что ваше материальное положение, к сожалению, не позволяет выплатить долги, он на полгода приостановит производство в отношении должника. Чтобы за этот срок должник мог хоть как-то решить свои финансовые проблемы, - подытожил он.