Власти Башкирии в 2021 году усилят ремонт дорог из-за огромного количества жалоб на их состояние

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству и муниципалитетам готовиться к усиленной работе по ремонту и строительству дорог в следующем году. Это связано с тем, что в социальных сетях поступает огромное количество жалоб жителей республики на состояние дорог. «Комсомолка» расскажет о дорожной обстановке в регионе.

АВАРИЙ – МЕНЬШЕ

В ГИБДД Башкирии подвели итоги первого полугодия. Динар Гильмутдинов сообщил приятные новости – аварий стало меньше по сравнению с прошлым годом. За шесть месяцев 2020 года наблюдается снижение аварийности по всем трем основным показателям: зарегистрировано 1566 автомобильных аварий, в которых погибли 163, получили травмы 1962 человека. Это, конечно,тоже большие цифры, но в ГИБДД отмечают, что«над ними работают», ведь на дорогах гибнет самое работоспособное население и дети.

- Снижение не дает нам никаких послаблений, дорожное движение – процесс динамичный, любое упущение отражается на его безопасности. Поэтому ряду районов необходимо активно работать по укреплению дисциплины водителей и пешеходов, состоянием улично-дорожной сети и другими аспектами безопасности на обслуживаемых территориях, - сказал Гильмутдинов.

Известно, что больше всего погибших в Аургазинском, Караидельском, Кушнаренковском, Мечетлинском, Мишкинском, Стерлибашевском, Хайбуллинском, Шаранском, Янаульском районах. Также недавно Гильмутдинов сообщал, что «статистику портит и Белорецкий район». Список районов, которые попали в антирейтинг, покинул Туймазинский район. Несколько лет он был лидером по количеству ДТП, но теперь там ситуация изменилась благодаря ремонту дорог, установке знаков и работе дорожной полиции.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ

Правда, с пьяными водителями ситуация в лучшую сторону не меняется. По данным Гостранса республики, с 22 июня инспекторами дорожной полиции были задержаны 1685 нетрезвых автомобилистов, а за минувшую неделю – 177. Мало того, Госавтоинспекция просит помощи у жителей республики– сообщать о нетрезвых автомобилистах в полицию.

На проблему обратил внимание даже Радий Хабиров. Он заявил, что люди расслабились и перестали бояться наказания.

- Вообще, такие цифры, знаете, очень и очень плохие. Это какой-то бич, я по-другому не назову. То, что водители ездят в нетрезвом состоянии, – это не наша работа, это работа ГИБДД. Поэтому собирайтесь с ними и продумывайте комплексный план мероприятий и снижайте, – обратился Хабиров к председателю Гостранса РБ Алану Марзаеву. – Я могу констатировать, что в республике расслабились люди. Когда ввели ограничительные меры, люди как боялись? Сейчас ничего не боятся: ни лишения прав, ни больших штрафов больших. Значит, распустились, и этим надо заниматься.

ЧТО С ДОРОГАМИ?

Власти Башкирии запланировали в текущем году отремонтировать более 1000 км автодорог. Активно приводится в порядок дорожное покрытие в Абзелиловском, Аскинском, Илишевском, Кармаскалинском, Куюргазинском, Стерлибашевском, Татышлинском, Федоровском, Шаранском районах, а также в Уфе – здесь будет отремонтировано в общей сложности более 20 километров и общей площадью порядка 305 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Часть работ уже сделана, а часть будет продолжена в следующем году: например, капитальный ремонт бульваров Ибрагимова и ХадииДавлетшиной, улиц Шафиева, Парковой, Города Галле от проспекта Октября до улицы Комсомольской.

Также запланировано устройство пешеходных ограждений протяженностью 1 200 погонных метров и установка светофорных комплексов на пяти участках – на пересечении улиц Первомайской и Маяковского, Трамвайной и Адмирала Макарова, Аксакова и Свердлова, Российской и Северного проезда, а также на улице Мажита Гафури.

ДАЛЬШЕ – БОЛЬШЕ

В 2021 году дороги республики станут еще лучше, по крайней мере, так обещают власти. На грандиозные планы властей повлиял тот факт, что чиновникам в социальных сетях приходит много жалоб на плохое состояние автодорог. А где-то дорог нет и вовсе.

Именно поэтому Радий Хабиров поручил правительству и муниципалитетам готовиться к усиленной работе по ремонту и строительству дорог в следующем году.

- Куда ни посмотри, везде на первом месте в обращениях – дороги. В 2021 году финансовые акценты в первую очередь должны быть сделаны на улучшение дорог. Это невероятно сложная задача, так как она требует огромных денег. Мы с Андреем Геннадьевичем (первый вице-премьер А.Г. Назаров – Ред.) провели мозговой штурм и выяснили, что резервы у нас есть, и у вас, уважаемые главы муниципалитетов, они есть. Это и недополученные доходы, и надо научиться правильно вкладывать каждый рубль.

Хабиров поручил профильным чиновникам и ведомствам подготовить ресурсы и работать над привлечением средств федерального бюджета.

- Готовьте строительную индустрию, чтобы и песок у вас был, и щебень, и асфальт, и техника. В следующем году увеличиваем объемы работ, - заявил глава региона.

Радий Хабиров напомнил, что полтора года назад первое место среди жалоб занимало здравоохранение. Сейчас эта проблематика не поднимается выше пятого пункта.

ЕСТЬ ИНВЕСТОР И ДЛЯ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА

Нашлись инвесторы, готовые вложиться и в развитие придорожного сервиса в Башкирии. Об этом стало известно ходе совещания в правительстве республики, которое провел вице-премьер Андрей Назаров. По его словам, развитие данной сферы приобрело «особую актуальность» в связи со Всемирной Фольклориадой, проведение которой запланировано на 2021 год.

- У нас есть возможность спокойно привести в порядок пункты придорожного сервиса и оставшийся год до мероприятия использовать максимально эффективно, – отметил Назаров. – Все должно быть на уровне – кафе, автозаправочные станции, дороги. Количество пунктов цивилизованного придорожного сервиса должно существенно увеличиться.

На совещании определили «одно из важнейших» направлений сервиса: автозаправочные станции должны соответствовать современным стандартам. Необходимо, чтобы в них были пункты питания и теплые туалеты.

По словам зампредседателя Госкомторговли Валерия Белова, ведомство ведет переговоры с инвесторами, которые готовы вложить в строительство 25 объектов более трех миллиардов рублей. Муниципалитеты республики уже подбирают земельные участки.