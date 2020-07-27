2020-07-27T14:32:10+03:00
Общество

Как в Башкирии будут праздновать Курбан-Байрам во время эпидемии коронавируса

В Уфе будут работать две площадки для ритуального жертвоприношения скота
Яна БАЗЕКИНА
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Для ритуального жертвоприношения в Уфе обустроят две забойные площадкиДля ритуального жертвоприношения в Уфе обустроят две забойные площадкиФото: Рустем АХУНОВ
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Уже в эту пятницу, 31 июля, в Башкирии будет праздноваться один из самых главных мусульманских религиозных праздников – Курбан-Байрам, и этот день объявлен официальным выходным. Несмотря на эпидемию коронавируса власти республики совместно с духовенством решили не отменять празднование, но пройдет оно все же с небольшими коррективами.

Например, как рассказали в ДУМ Башкирии, праздничный намаз и хутба будут проводиться с 06.00 до 07.00, при этом продолжительность каждого не будет превышать 20 минут. После всех присутствующих просят разойтись, не задерживаясь для рукопожатий и бесед. Что касается традиционных праздничных угощений, то в этом году они запрещены. Внутри мечети и рядом с ней необходимо соблюдать социальную дистанцию, все присутствующие обязаны быть в защитных масках и иметь при себе молитвенные коврики. Кроме того, в мечеть нельзя будет попасть лицам с признаками ОРВИ, а также тем, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания. Все-таки режим самоизоляции для указанной категории граждан еще никто не отменял.

ГДЕ В УФЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ РИТУАЛЬНОЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ БАРАНОВ

Один из неизменных и важных ритуалов Курбан-Байрама – это жертвоприношение животных. Ежегодно в Башкирии забивается около 10 тысяч голов жертвенных баранов, и с каждым годом это число растет. До 2018 года забой скота производился прямо на территории мечетей и прилегающих территориях, но сам процесс жертвоприношения, вид крови и внутренних органов животных возмущал и огорчал некоторых горожан. К тому же возрастал риск распространения таких опасных инфекционных заболеваний, как бешенство, бруцеллез, ящур, оспа, туберкулез, которые могут передаваться от животных к человеку, процветала несанкционированная торговля животными.

Именно поэтому по решению властей и духовенства было решено организовать единую площадку для ритуального забоя скота за городом – в поселке Зинино. Однако в 2019 году по многочисленным просьбам уфимцев было решено открыть и вторую площадку – в районе Северного автовокзала.

- В этом году в Уфе также будут действовать эти две площадки, на которых планируется забить около 2 тысяч голов баранов. Что касается других городов и районов республики: в 45 муниципалитетах уже организованы площадки для жертвоприношений, а еще в 18 - забой скота будет производиться в частных подсобных хозяйствах, - уточнил начальник Управления ветеринарии Башкирии. Азат Зиганшин. - Обязательно будут соблюдаться карантинные мероприятия: исследования на бруцеллез, вакцинация против сибирской язвы, дегельминтизация, обработка от эктопаразитов, а также маркировка и регистрация животных.

Чтобы избежать распространения коронавируса в Уфе на всех забойных площадках будут обязательно измерять температуру на входе, волонтеры будут раздавать защитные маски, будут установлены ручные дозаторы с антисептиком. Такие же требования будут соблюдаться и в районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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