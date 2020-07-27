Коронавирус в Башкирии на 27 июля: у 22-ой жертвы ковида было сопутствующее заболевание

«КП – Уфа» продолжает публиковать актуальную информацию по ситуации с коронавирусом в Башкирии. К сожалению, вирус пока не планирует отступать.

По состоянию на 27 июля 2020 года, в республике зафиксировано 6571 пациент с ковидом (+35 за сутки). 201 человек получает лечение в стационарах региона, а 1512 находятся на амбулаторном лечении дома – у них течение болезни проходит легко.

35 человек находятся в тяжелом состоянии, 11 – на ИВЛ.

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К сожалению, ковид унес жизнь еще одного человека. Теперь жертв – 22. Погибшей оказалась 54-летняя жительница Дюртюлей.

Как пояснила пресс-секретарь минздрава РБ София Алешина, у женщины было хроническое заболевание, она страдала сахарным диабетом.

Тем временем в Уфе начинают проверять, соблюдают ли горожане масочный режим в общественном транспорте. С 27 июля запланированы проведение рейдовых мероприятий. С перевозчиками проведут беседу о необходимости надевать маски как водителям автобусов, так и пассажирам. Известно, что пассажирам могут отказать в проезде, если у него не будет средств индивидуальной защиты.