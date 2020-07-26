Коронавирус в Башкирии на 26 июля: в республике изменили указ о самоизоляции

По состоянию на утро 26 июля, коронавирусом в Башкирии заразились 6536 человек. За минувшие сутки опасный вирус выявили у 36 пациентов.

По данным Минздрава республики, в больницах Башкирии сейчас находятся 193 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Амбулаторное лечение получают еще 1490 пациентов. Количество вылечившихся от коронавируса за сутки увеличилось на 25 человек и сейчас составляет 4832. Число подтвержденных смертей от опасного вируса замерло на 21 жертве.

Если говорить о внебольничной пневмонии, то за сутки количество заболевших увеличилось на 98 человек, число излечившихся за 24 часа – 122.

За сутки медики обследовали 6138 пациентов, общее число анализов составляет 528 тысяч.

ИЗМНЕНИЯ В УКАЗЕ О САМОИЗОЛЯЦИИ

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров в очередной раз внес изменения в указ о самоизоляции. В первую очередь, изменения коснулись иностранцев, которые прибывают на территорию региона, лиц без гражданства и россиян, эвакуированных на Родину – по прибытии в Башкирию им придется соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Также руководитель региона продлил режим самоизоляции для лиц старше 65 лет как минимум до 7 августа.

Еще одно нововведение – решение об открытии детских оздоровительных лагерей будут принимать члены оперштаба Башкирии по нераспространению коронавируса.