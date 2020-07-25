Коронавирус в Башкирии на 25 июля 2020 года: власти пригрозили закрыть торговые центры

«КП – Уфа» продолжает следить за развитием событий по коронавирусу в Башкирии. По последним данным минздрава, в республике коронавирусом заразились 6500 человек (+37 за последние сутки). В стационарах остаются 200 человек, из них 34 пациента в тяжелом состоянии, 11 – на ИВЛ. С легкой формой болезни дома лечатся 1472 человека. За все время с начала эпидемии от ковида вылечились 4807 человек (+30 человек за сутки). Новых случаев смерти от коронавируса не зафиксированы, скончался 21 человек за все время.

Фото: Яндекс

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО МАСКИ

Тем временем власти Башкирии пригрозили торговым центрам и магазинам республики закрытием, если там не будет соблюдаться масочный режим и социальная дистанция, сказал вице-премьер региона Андрей Назаров.

- Мы не хотели бы снова закрывать торговые центры и другие общественные места. Но это во многом будет зависеть от эффективности предпринимаемых мер и от того, насколько эти меры соблюдают посетители и сотрудники торговых центров, – обратился к предпринимателям политик.

По состоянию на 23 июля мобильные группы провели рейды в 41 тысяче предприятий и составили 643 протокола. Наибольшее число нарушений было зафиксировано в сфере торговли.

На заседании также присутствовал глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что «единственный способ продолжить борьбу с распространением инфекции – выполнять простейшие правила там, где наиболее высок риск заражения – в транспорте, магазинах, больницах, торговых центрах, фитнес-клубах».