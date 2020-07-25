«Ехали договариваться о никахе»: в Башкирии в аварии погибла влюбленная пара

Стали известны подробности аварии, унесшей жизнь двух человек - молодые люди ехали договариваться о никахе. Напомним, все произошло днем 22 июля, в Аскинском районе республики. Там в деревне Амирово, проезжая по мосту через реку Биваш, автомобиль «Лада Приора» свалилась в воду. Вода тут же хлынула в салон, у пассажиров просто не было шансов выбраться наружу. Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, скорее всего, водитель превысил скорость и не справился с управлением на сложном участке дороги, поэтому так все и произошло.

Погибшими оказались 32-летняя жительница села Ермекеево Ильвина М. и 34-летний житель деревни Амирово Филюс Я. Как рассказали родственники погибшей женщины, они были влюбленной парой и в тот роковой день приехали в родную деревню Филюса договариваться о никахе. У Ильвины осталась 11-летняя дочь и мама-инвалид, сейчас они очень тяжело переживают потерю самого близкого человека и не могут прийти в себя от горя.

- Я очень любила ее, несмотря ни на что, и росла вместе с ней. Мне очень сильно будет ее не хватать, она была яркой и веселой девушкой, мамой... Спасибо ей за то, что хоть немного она успела сделать комфорт для своей дочери и мамы в доме, им сейчас очень тяжело, - рассказала сестра Ильвины Лиана К.

- Прости, родная, нас за все. Ты навсегда останешься в наших сердцах, - скорбит еще одна сестра Ильвины Светлана Н.

Влюбленных похоронили сегодня в их родных селах. На похороны пришли очень много людей - все они хотели почтить память молодой пары.

Сейчас дочери и матери погибшей женщины очень нужна помощь, ведь они остались совсем без поддержки. Ильвина хотела собрать дочь в школу, помочь матери, но совсем не успела. Если и вы хотите помочь и поддержать семью в эту трудную минуту, вы можете сделать посильный вклад на карту 5336 6901 6586 1420 (получатель родная сестра Ильвины Светлана Никитина).

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибших Ильвины М. и Филюса Я.