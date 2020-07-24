Салават Сагитов: «Хотелось бы учебный год в Башкирии начать в аудиториях, не хватает шума студентов в коридорах»

Сфера высшего образования республики за время режима самоизоляции сдала самый настоящий экзамен за прочность и состоятельность. В короткие сроки всем университетам региона пришлось перестроиться на удаленную работу. «Комсомолка» поговорила с председателем совета ректоров Башкирии, ректором БГПУ им. М.Акмуллы Салаватом Сагитовым об этом сложном времени, а также о всей современной системе высшего образования в республике.

ВСЯ СИСТЕМА ПРОДУМАНА ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА

- В последнее время часто приходится слышать призывы от ректоров башкирских вузов не поступать в иногородние вузы. Якобы система нашего высшего образования готова удовлетворить любой запрос. У нас действительно все стало настолько круто, что не нужно больше уезжать?

- Знаете, я глубоко убежден, что вся организация системы высшего образования в нашей республике с самого зарождения была продумана от начала до конца, ничего никогда не делалось с бухты-барахты. Если смотреть на всю отрасль, то каждый вуз занимает свою четкую нишу. Если пройтись по специальностям каждого университета, то выходит так, что все основные отрасли экономики Башкирии мы закрываем и практически все востребованные профессии у нас представлены.

Да, я согласен, что есть пара отраслей, в которой остаются проблемы. Это горная промышленность, но в нефтяном по этому направлению уже что-то есть. Возможно, еще стекольная промышленность. А вот обучаться всему остальному можно спокойно и в республике.

Плюс в последние годы поменялась система обучения. Теперь на бакалавра совершенно спокойно можно выучиться в республике, за это время определиться окончательно с направлением, а затем уже поступать в магистратуру осознанно в другой иногородний или даже иностранный вуз. Главное, это должно происходить осознанно. А просто уехать для того, чтобы уехать, лучше не стоит. Своего сына я тоже примерно так же настраиваю, чтобы первую ступень высшего образования получал дома. Осознание того, что тебе нравится и по какому пути ты хочешь двигаться в жизни, приходит где-то на курсе 2-3. Я убежден, что для получения качественного базового высшего образования в республике есть все, и наши вузы эти потребности закрывают.

- Почему же тогда многие выпускники все-таки стараются уезжать?

- Это мода. От этого, к сожалению, никуда не денешься. У нас многие уезжают в Москву, но все-таки неправильно говорить, что уезжают лучшие. Это совсем не так. Туда едут те, кто по баллам ЕГЭ не поступил на бюджет в Башкирии. И поступают частенько в Москве в вузы второго и третьего эшелона. Почему так происходит? Я вот недавно только докладывал об этой ситуации министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Есть такая штука, как контрольные цифры приема. Проще говоря, это количество бюджетных мест, которые выделяются на регион. Почему-то сложилось так, что для Башкирии их всегда было мало. В 90-х годах мы вообще были на 53-м месте по этому показателю, если сравнивать контрольные цифры приема по отношению к населению. Сейчас переместились на 37-е. При этом если брать количество населения, то мы находимся на седьмом месте в России. Вот и получается дисбаланс – населения у нас много, а бюджетных мест мало, и соответственно для всех желающих мест попросту не находится. По факту выходит так, что наши ребята вынужденно уезжают, потому что далеко не все могут учиться на коммерции. Вы думаете в соседних регионах лучше вузы? Конечно, нет. Просто там больше бюджетных мест и не такой большой конкурс. В этом и кроется основная большая проблема.

- Как же так вышло?

- Сложно сказать, но это идет еще с самых давних времен. Каждый год потихоньку стараемся увеличивать бюджетные места. В нынешнюю приемную кампанию у нас увеличение в среднем на 10%. Фальков нам сказал, что готов еще дополнительно выделить этим летом. Так что в августе, возможно, будет увеличение еще на 10%. Смотрите, у нас 19 тысяч выпускников школ в этом году, а бюджетных мест на данный момент 9,5 тысячи – ровно половина. Понятно, что из 19 тысяч все в вузы не пойдут, и не надо. Люди все-таки разные: кто-то должен работать руками, кто-то – головой. То, что вузы у нас неплохие, говорит и то, что с каждым годом у нас увеличивается количество иногородних студентов. Сегодня у нас их обучается более 10 тысяч. Мы видим, что каждый год эта цифра растет.

По словам председателем совета ректоров Башкирии, все вузы региона живут дружно и за выпускников не конкурируютФото: Рустем АХУНОВ

- Сомнительно, что уезжают только из-за количества бюджетных мест.

- Есть еще одна проблема – выпускники ведутся на название вуза. Получилось так, что лет 12-13 назад был объявлен конкурс на статус федеральных университетов. Наш регион не активно участвовал в этом, и мы не получили ни одного значимого статуса. А ведь за ним следом шли федеральные деньги, формировался новый бренд. Все-таки когда абитуриенты и родители выбирают вуз, то в первую очередь смотрят на названия. Естественно то, что в соседних регионах есть федеральные университеты, а у нас нет, не идет нам в плюс. Сейчас мы заложники этой ситуации. Кстати косвенно с этим связано и низкое количество выделяемых бюджетных мест, так как там одно из условий при распределении – наличие в регионе вуза с федеральным статусом.

- То есть в прошлом мы упустили этот важный момент?

- Да, так оно и есть. Но сейчас есть новый проект, который месяц назад анонсировал Фальков, будет новая программа стратегического академического лидерства, в котором будут определять от 100 до 150 лучших университетов страны. Я уверен, как минимум четыре наших республиканских вуза даже без всякого консорциума попадут в этот рейтинг. Если проработать вариант объединения, то и другие вполне могут принять участие в этом.

- Объединение? Конфликтных ситуаций это не вызовет?

- Башкирские вузы живут очень дружно, все делаем во благо республики, никаких конфликтов в принципе быть не может. У нас нет такого, что мы делим наших школьников. Мы наоборот понимаем, что у каждого из нас своя ниша, специализация. Это следствие того, что наша система высшего образования очень сбалансирована. Если вы внимательно прослушаете риторику ректоров, то вы редко услышите «я», в основном только «мы». У любого моего коллеги спроси, и он будет говорить не только про свой, но и про другие вузы Башкирии.

К ДИСТАНЦИОНКЕ БЫЛИ ГОТОВЫ

- Информация о том, что всем университетам срочно нужно переходить на дистанционное обучение, стало для ректоров шоком?

- Для вузов это не было шоком. Вот для школ и ссузов, наверное, да, так как у них опыт такой практики полностью отсутствовал. В том же БГПУ дистанционка есть уже с 2014 года, у нас все заочники за время учебы приезжают в университет только раза три. Именно поэтому, когда пришлое понимание того, что все переходим на дистанционку, нужно было просто опыт с заочниками переложить на очников. Понятно, что это сложнее. Но опыт у преподавателей определенный был наработан. Техническую часть посмотрели, протестировали, где надо, отладили. У нас к тому моменту уже имелся собственный контент в электронном варианте. Поэтому переход на дистанционное обучение был сложным, скорее, с моральной точки зрения. Я очень горд, что все наши вузы сумели справиться своими силами, и мы не обращались к электронным библиотекам федеральных университетов. Это говорит о том, что высшее образование у нас действительно на хорошем уровне.

- В будущем готовы перейти на полную дистанционку?

- Я понимаю, что без дистанционки в будущем не обойтись. Она в той или иной форме всегда будет, мы к этому в любом случае придем. Но я против, чтобы все было так, как было в последние три месяца. Энергетики живого человеческого общения не хватает. Это как смотреть, допустим, футбол при пустых трибунах. Лекции по гуманитарным направлениям легко можно перевести на полную дистанционку, но вот как быть с лабораторными по физике, химии и биологии? Полностью уйти на дистанционку невозможно.

Салават Сагитов ждет не дождется, когда студенты вновь заполнят аудитории университетов.Фото: Рустем АХУНОВ

- Как вам защита дипломов в онлайн-формате?

- Знаете, я бы сказал, что это было весьма чудновато и странненько. Меня ощущение чего-то необычного не покидало на протяжении всего процесса. Я подключаюсь, студент сидит у себя дома, преподаватели сидят у себя. Но что поделаешь, таковы обстоятельства.

- На качестве дипломных работ это не сказалось?

- Нет. Дипломная работа же не пишется за месяц-полтора. К марту у большинства студентов они уже были готовы процентов на 80. Ну и главное в дипломе – это индивидуальная работа с преподавателем. Если еще лет 15 назад это было бы тяжеловато, то сейчас такие технологии, что связаться с руководителем можно в один момент по телефону или интернету.

- С выпускниками все хорошо, они ребята опытные в плане учебы и все знали. Но вот большие опасения по новому учебному году. Придут первокурсники, которые не знают ни университета, ни преподавателей. А если вдруг самоизоляция и дистанционка, то как быть?

- Жизнь покажет. Мы на всякий случай готовимся к дистанционному обучению: еще раз обновляем базу, еще раз проверяем наши мощности, проговариваем все с преподавателями. Лучше сейчас провести дополнительную работу, чем потом оказаться не готовым 1 сентября. Дай бог, чтобы этого не случилось. Сейчас медики спорят между собой, дают противоречивые прогнозы по второй волне. Нам же остается только наблюдать. Очень бы хотелось, чтобы новый учебный год начали спокойно в аудиториях. В противном случае постараемся первокурсников знакомить с университетом в режиме онлайн. Расписание занятий составляем с учетом, чтобы они потихонечку втягивались в студенческую жизнь.

УЧИТЕЛЮ НУЖНО УЧИТЬСЯ ПОСТОЯННО

- Давайте поговорим о самом БГПУ. Тяжело сегодня туда поступить?

- Нелегко. В прошлом году средний балл в нашем вузе был 71,4. Выше только у медицинского и нефтяного. За пять лет БГПУ вырос на 10 баллов. Я считаю это правильно, так как студент педагогического должен быть грамотным, ведь ему потом идти учить наших детей. Для такой профессии кроме навыков и знаний нужны компетенции. Для этого в последнее время мы начали активно взаимодействовать с учительством. У молодых педагогов спрашиваем, что им недодал вуз, чего не хватает в работе, в у опытных – что не так преподаем, чтобы потом ребят не приходилось переучивать уже на работе в школе. Жизнь не стоит на месте, и необходимые навыки постоянно меняются. Это раньше одного высшего образования хватало на всю жизнь, а сейчас все идет к тому, что постоянно нужно изучать что-то новое, иначе отстанешь от времени. Все меняется ежесекундно.

Салават Сагитов гордится всеми факультетами БГПУФото: Рустем АХУНОВ

- Какими специальностями в БГПУ вы особенно гордитесь?

- Несколько лет назад ФРГФ в БГУ считался лучшим в Башкирии по изучению иностранных языков, но вот сейчас все выпускники и специалисты подтверждают, что филфак на БГПУ вырвался вперед. У нас в свое время объединили филфак и иняз, и теперь чтобы поступить туда на специальность «переводоведение» нужен средний балл 92-93 балла. Конкурс жуткий. Там люди, у которых средний балл 80, не могут даже на коммерцию поступить. Это абсолютно высший балл среди всех направлений в вузах республики. Только хорошие отзывы об изучении русского языка. Неспроста БГПУ считается опорным вузом по продвижению русского языка. Также у нас сильны психологи, они одни из лучших в Башкирии. Про педагогику вообще уже не говорю, тут без вопросов. Единственный в своем роде у нас институт физкультуры – готовят как учителей физкультуры, так и тренеров по видам спорта. Худграф тоже очень хорош. В целом, я горжусь всеми, назвал бы всех, просто это очень долго перечислять все направления.

- По рейтингам как смотритесь?

- У нас крепкий и хороший университет. Недавно вот рейтинг был очередной в каком-то журнале. Я не берусь судить, как они оценивали. У них там один сплошной список, где все вузы в независимости от специализации. Получилось так, что по этому рейтингу мы выше и нефтяного, и авиационного. Своим коллегам я сказал, что на этот общий рейтинг не обращаем внимания. Но там можно выбрать раздел педагогические вузы, и вот это уже интересно. Мы по всем педвузам в стране находимся на шестом месте. В прошлом были на седьмом. За год сделали шажок вверх. Впереди два московских вуза, санкт-петербургский, красноярский и новосибирский. Честно скажу, компания не стыдная. В Поволжье мы вообще вне конкуренции. Кстати, когда был в Казани, нас ректор их федерального вуза похвалил и назвал молодцами, потому что не стали присоединять БГПУ к классическому БГУ. Такие разговоры, как известно, ходили давно. В Казани педвуз был поглощен и качество обучения по педагогике в итоге серьезно упало. Не думаю, что он говорил это для красного словца. Не скрою, хочется быть не в семерке, а в пятерке лучших. Над этим мы в ближайшие годы будем плодотворно работать.

- Удачи вам, и, самое главное, чтобы вся эта история с самоизоляцией утихомирилась.

- Да, ведь уже столько месяцев в нашем университете пустые коридоры. Даже на работе находиться как-то неуютно, атмосфера какого-то уныния. Очень хочется вновь ощутить эту энергетику, чтобы вернулся шум и гам на переменах, а вокруг были веселые глаза студентов. Надеюсь, уже с первого сентября это все будет. Мы, преподаватели, этого ждем с нетерпением. Уверен, сами студенты тоже. Пусть вся эта история с коронавирусом останется в прошлом. Опыт неоценимый мы получили, себя в условиях форс-мажора проверили, а теперь нужно спокойно двигаться дальше.

«Комсомолка» и БГПУ обменялись небольшими подаркамиФото: Рустем АХУНОВ

СПРАВКА:

Сагитов Салават Талгатович - ректор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, председатель Совета ректоров вузов Башкирии, руководитель Башкирского регионального отделения Русского географического общества. Родился в Уфе в 1977 году. В разные годы занимал должности председателя городского комитета по молодежной политике, председателя госкомитета по молодежной политике, заместителя министра молодежной политики, спорта и туризма республики. С 2010 года занимал пост главы администрации Кировского района. С 2011 по 2018 годы работал заместителем премьер-министра Правительства Башкирии.