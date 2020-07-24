2020-07-24T08:45:53+03:00
Общество

«Мы не стоим на месте»: в Уфе состоялась встреча инвесторов «Золотого запаса»

Присутствующие обсудили исполнение «дорожной карты» по возврату средств вкладчикам
Яна БАЗЕКИНА
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Сейчас активно идет работа по возвращению средств вкладчикамСейчас активно идет работа по возвращению средств вкладчикам
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В минувшую среду, 22 июля, в конференц-зале «Арена 3000» состоялась встреча двух крупнейших инициативных групп вкладчиков инвестиционной площадки «Золотой запас». Поводов для встречи накопилось немало. Дело в том, что накануне арбитражный суд Башкирии ввел процедуры наблюдения еще в нескольких ООО-заемщиках. Теперь, помимо уже вошедших в процедуру ООО «Форум» и ООО «Тихая гавань», по решению суда вводится наблюдение в ООО «Центр комплексных решений», ООО «Дарс» и ООО «Парк-сити». И теперь вкладчиков нужно было познакомить с новыми временными управляющими.

Во-вторых, из-за пандемии коронавируса вкладчики «Золотого запаса» невольно оказались в информационном вакууме. Из-за карантина 1,5 месяца не работали суды, временно приостановилась работа в госструктурах. Естественно, что многие инвесторы решили, что дело застопорилось, и о возвращении денег можно не мечтать. Но это не так: даже во время карантина напряженная работа продолжалась, и уже было сделано несколько важных шагов по «дорожной карте».

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО?

Свежую информацию по реализации мероприятий «дорожной карты» перед присутствующими озвучил в своем выступлении председатель Совета при Главе РБ по правам человека Владимир Барабаш. Так, например, он рассказал, что на регистрацию в пользу фирм-заемщиков передан комплекс коммерческой недвижимости в центре города общей площадью почти в 7 тысяч квадратных метров. Также в настоящий момент уже ведется подготовка документов для переоформления на фирмы-заемщики предприятия, которое владеет земельными участками в Уфимском районе.

- Продажа ликвидной коммерческой недвижимости и земли позволит компенсировать значительную часть долга вкладчикам. Сейчас идет нотариальная проверка на дееспособность (нотариус проверяет полномочность всех участников сделки, что они имеют право подписывать договор – Ред.). компаний, на которые оформлена земля в районе Русского Юрмаша. Позже эта земля также будет распределена в совместную собственность между компаниями, задолжавшими людям деньги, пропорционально этой самой задолженности - пояснил Владимир Барабаш.

По словам председателя СПЧ, сейчас активно ведется подготовка проектной и градостроительной документации, решается вопрос размещения и подключения «сетей» и инфраструктуры на тех землях, которые будут реализованы для выплаты долга займодавцам. Создана рабочая группа, к решению вопроса подключилась администрация Уфимского района и уфимская Главархитектура.

- Главный вопрос, который прозвучал на встрече: чего люди хотят в первую очередь – вернуть свои деньги или наказать виновных? Все практически единодушно проголосовали за первый вариант. Напомним, что сейчас в списке обманутых вкладчиков 4 тысячи человек. Все мы понимаем, что если сейчас заводить уголовное дело – то этот процесс затянется на долгие годы. И велика вероятность, что после следственных перипетий вкладчики вообще останутся без своих денег, а виновные, даже если и сядут в тюрьму, уже очень скоро выйдут на свободу. Сейчас, хоть и мелкими шагами, но дело движется, а «дорожная карта» исполняется. У вкладчиков есть реальный шанс вернуть свои деньги – есть активы, есть денежные перечисления, на расчетных счетах имеются средства... Просто именно сейчас нужно правильно расставить приоритеты, - добавил Владимир Барабаш.

«ЛЮДЕЙ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ИНТЕРЕСУЕТ ВОЗВРАТ СОБСТВЕННЫХ ДЕНЕГ»

Кроме мероприятий по «дорожной карте», на собрании присутствующие обсудили предложение депутата Курултая РБ Дмитрия Чувилина создать новую инициативную группу и перевести решение вопроса из судебной плоскости в уголовно-правовую. Сам Чувилин также выступил на встрече с пламенной речью о необходимости подключения следователей и прокуратуры к решению проблемы и непременного наказания создателей «Золотого запаса». Ранее депутат Курултая уже организовывал собственную встречу, где заявлял о необходимости тщательной проверки его коллеги Флюра Галлямова. Но ни в первую, ни во вторую встречу Чувилин не нашел поддержки среди инвесторов.

На встрече присутствовали и общественники, которые не относятся ни к одной из инициативных групп, но внимательно следят за ситуацией. Например, уфимская общественница Диана Демидова написала эмоциональный пост по итогам встречи у себя на странице в социальных сетях. Примечательно, как она оценила и выступление Дмитрия Чувилина.

- Все люди, которые пришли на собрание, единогласно озвучили, что против возбуждения уголовного дела. Их интересует прежде всего возврат денег, и они хотят отработать по предложенной дорожной карте. Я сейчас не могу сказать, насколько они правы в своем выборе, но очевидно, что все в зале голосовали за именно это. В отношении Дмитрия Чувилина было очень много негатива именно из-за того, что люди уверены, что он их просто использует.

Что могу сказать от себя. Если Дмитрий Чувилин хочет решать проблему сети магазинов «Ярмарка», то, наверное, честнее так и озвучивать. И представлять их интересы напрямую. В этом нет ничего такого. Если есть вкладчики, которые хотят работать с Чувилиным, то они тоже имеют на это право. Но сегодня я их не видела, - заявила Диана Демидова.

Мы продолжим следить за развитием событий вокруг «Золотого запаса».

Справка «КП»:

За период с 7 марта 2019 года (когда была отозвана лицензия у банка РосКомСнабБанк) вкладчикам площадки «Золотой запас» выплачено уже более 350 млн. рублей. В настоящее число людей, числящихся пострадавшими, составляет около 4 тысяч. Суммарный объем требований оценивается в 1,7 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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