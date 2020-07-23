100 тысяч мальков стерляди выпустили башкирские нефтяники в водоемы республики

Реки Белая и Кама, Нижнекамское и Павловское водохранилища пополнились почти 100 тысячами мальков стерляди. Молодь ценной рыбы в водоемы Башкирии выпустили с целью восполнения популяции водных биоресурсов региона. Сеголеток привезли из города Южно-Уральск Челябинской области и успешно выпустили в водоемы под присмотром представителей Средневолжского территориального управления Росрыболовства. Специалисты документально зафиксировали успешное заселение молодой стерляди усилиями башкирских нефтяников.

Фото: Артур Салимов

МЕСТА ВЫБРАНЫ НЕ СЛУЧАЙНО

Первую партию из более чем 17 тысяч мальков нефтяники выпустили в реку Белую в районе старого причала, расположенного в уфимском микрорайоне Затон. Еще 54 тысячи запустили в Белую близ Нижнекамского водохранилища у деревни Староянзигитово в Краснокамском районе. Расселится ценная рыба не только в Белой, но и попадет в расположенные чуть ниже по течению реку Каму и Нижнекамское водохранилище, которое находится на границе с Татарстаном. Павловское водохранилище, в свою очередь, пополнится 26 тысячами мальков.

Отметим, водные объекты по восполнению биологических ресурсов были выбраны, согласно заключению Росрыболовства, основанного на методике, разработанной научно-исследовательским институтом озерного и речного рыбного хозяйства имени Л. Берга.

Фото: Артур Салимов

Места выпуска согласованы с отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по республике. Здесь, как говорят специалисты – идеальные условия для роста и последующего естественного размножения.

- Мы по браконьерским уловам определяем, где вылавливают стерлядь. Соответственно, в этих местах хорошая кормовая база, следовательно, здесь они благополучно приживутся, - рассказала Людмила Скворцова, заместитель начальника отдела государственного контроля обзора и охраны водно-биологических ресурсов в РБ.

МНОГОЛЕТНЯЯ ТРАДИЦИЯ

Количество выпущенных мальков тоже стало результатом научного расчета. Он производился для того, чтобы, во-первых, в существующих в местах выпуска хватило биоресурсов для питания выпущенной молоди, а во-вторых, чтобы «новоселы» не уничтожили существующую естественную кормовую базу, обеспечивающую выживание других видов рыб.

Фото: Артур Салимов

Как рассказывают эксперты, выпущенные стерляди быстро набирают вес, и уже к концу следующего лета достигнут 690 граммов.

- В этом году «Башнефть-Добыча» (основной оператор АНК «Башнефть» по добыче нефти и газа - прим. ред.) в первый раз выпустила мальков стерляди, их более ста тысяч. Выпуск осуществлялся равномерно: сначала в реку Белая в Затоне, потом в Белую в Краснокамском районе недалеко от Нижнекамского водохранилища, затем в Павловское водохранилище. Данное мероприятие позволяет сохранять экологический баланс и поддерживать состояние популяций водно-биологических ресурсов на реках республики, - сказал Камиль Биргулиев, начальник отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира министерства природопользования РБ.

До конца лета предприятия «Башнефти» планируют выпустить в водоемы еще более 210 тысяч мальков. Подобные акции, направленные на восполнение водных биологических ресурсов, нефтяная компания проводит ежегодно. Забота об экологии региона является одним из приоритетных направлений в работе предприятия.

Фото: Артур Салимов

Справка: ПАО АНК «Башнефть» (входит в структуру НК «Роснефть») на протяжении многих лет реализует в регионах присутствия масштабную экологическую программу, в частности осуществляет искусственное зарыбление водоемов. Только за последние 3 года дочерние предприятия Компании выпустили в водоемы страны около 3 миллионов мальков ценных пород рыб. Одна из крупнейших партий молоди сиговых пород, почти миллион особей, была выпущена сотрудниками ООО «Башнефть-Полюс» в Ненецком автономном округе в реку Сула в июне 2020 года.