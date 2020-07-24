Коронавирус в Башкирии на 24 июля 2020 года: в трех больницах республики введен частичный карантин

По последним данным Минздрава число заболевших в республике достигло 6463 человек (+ 37 за минувшие сутки). 1665 жителей республики переносят болезнь в активной форме – из них 1458 лечатся амбулаторно, а 207 – потребовалась госпитализация. 39 человек в тяжелом состоянии, на ИВЛ -11. С выздоровлением домой отправились еще 14 пациентов, а общее число вылечившихся достигло 4777 человек. Число жертв ковида в республике по-прежнему составляет 21 человек.

Внушает опасение и ситуация на уфимском оборонном заводе – там с 23 марта по 21 июля вирус был обнаружен у 182 сотрудников. 60 из них уже полностью выздоровели и снова приступили к работе, а еще 110 работников с легкой формой ковида находятся дома на амбулаторном лечении. Еще 12 потребовалась госпитализация. Отмечается, что число заболевших удвоилось за последние две недели – на момент к 8 июля инфекция подтвердилась только у 77 сотрудников УМПО.

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В ТРЕХ БОЛЬНИЦАХ РЕСПУБЛИКИ ВВЕДЕН ЧАСТИЧНЫЙ КАРАНТИН

Также республиканский Роспотребнадзор перечислил больницы, в которых введен частичный карантин по коронавирусу. В списке значатся три медучреждения, причем в двух них ограничительные мероприятия начали действовать в один день – 17 июля: РКБ имени Куватова (частичный карантин действует в акушерско-гинекологическом отделении с 8 июля), Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер (отделение реанимации и операционный блок с 17 июля) и Верхне-Татышлинская центральная районная больница (терапевтическое отделение с 17.07.2020). А вот министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин уверен, что ситуация с коронавирусом под полным контролем. По словам министра, в последние несколько недель в регионе отмечается положительная динамика, а число выздоровевших превышает количество заболевших. По заболеваемости на 100 тысяч населения республика сейчас находится на 78 месте среди других субъектов РФ, а по уровню смертности – на 82.

ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВОМНИЯ ОСТАЕТСЯ НА УРОВНЕ ПРОШЛОГО ГОДА

Накануне министр здравоохранения Максим Забелин заявил, что в июле минздрав фиксирует «небольшой рост пациентов с внебольничной пневмонией». Он не исключил, что это может быть связано с COVID-19.

Однако его заместитель Ирина Кононова 23 июля на брифинге, посвященном коронавирусной инфекции заявила, что «за шесть месяцев 2020 года порог заболеваемости внебольничной пневмонией в Башкирии превышен не был».

- За шесть месяцев текущего года мы не превысили порог заболеваемости пневмонией и остро-респираторными вирусными инфекциями. Мы остаёмся в пределах 19-го года, как было. За июль мы пока беспокоимся, но статистики пока нет. Ни о каких цифрах роста или снижения мы говорить не будем и прогноз на вторую половину года строить тоже не будем, - заявила Кононова.

Она также отметила, что заболевания пневмонией и ОРВИ принято расценивать как подозрение на коронавирус. Специалисты отмечают, что цифр за июль пока нет.

Замруководителя Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина рассказала, что рост количества больных пневмонии является «некритическим».

ИССЛЕДОВАНИЯ КТ ВЫРОСЛИ В 10 РАЗ

Пермина сообщила, что за отчетный период в республике выросло количество проведенных процедур КТ в 10 раз.

- Среди заболевших коронавирусной инфекцией, количество пневмоний составляет 23%. Все случаи внебольничной пневмонии обследуются в лабораторных условиях. В 59% выявляется бактериальная пневмония. В 14% - смешанные инфекции. Также выявляем остальные типы возбудителей, - заявила представитель ведомства.