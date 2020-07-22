«1 сентября будет торжественным» - министр образования Башкирии о начале учебного года 2020

Собирать ребенка в этом году в школу или нет? Такой вопрос волнует жителей Башкирии. Глава минобра Айбулат Хажин во время брифинга в медиацентре «Россия» ответил на самые важные вопросы по образованию.

«СОМНЕНИЙ НЕТ»

С самого начала конференции министр образования уверил – дети 1 сентября пойдут в школу. Хажин уверен, что распространение коронавируса никак не повлияет на проведение Дня знаний, и торжественные линейки пройдут во всех школах республики.

«Мы ориентируемся на офлайн. 1 сентября будет торжественным. С первым звонком, с колокольчиком, с огромными пышными бантами у наших девочек, с огромными букетами, за которыми не видно наших мальчишек-первоклассников, с улыбками у входа в наши школы и с традиционным уроком мира. Безусловно, учебный год мы начнем в этом году. В этом сомнений у меня нет», – заявил чиновник.

Айбулат Хажин не рассказал о мерах предосторожности – придется ли детям приходить в учебные заведения в масках и перчатках, не уточняется.

УЧИТЕЛЯМ – ПРЕМИИ

Сдача единых государственных экзаменов в Башкирии в самом разгаре. В некоторых районах уже зафиксированы стобалльные результаты. Есть приятные новости для учителей – чьи ученики сдадут ЕГЭ на 100 баллов, получат денежные премии. О сумме говорить не стали.

«И педагоги, которые готовят у нас стобалльников, и педагоги, которые готовят у нас призеров и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, будут поощрены премией главы республики. Их труд должен быть однозначно оценен не только в материальном, но в моральном плане: все грамоты, знаки отличия найдут своих героев», – сказал Хажин.

Со слов министра, ЕГЭ отражает труд учителей не только за последние два года, в период которых проходит интенсивная подготовка к экзаменам, но и на протяжении «практически двух как минимум ступеней обучения – основного и старшего звена».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА – АННУЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

По состоянию на сегодняшний день в Башкирии аннулированы результаты экзаменов сразу 11 выпускников. Айбулат Хажин рассказал, почему так происходит и что стало причиной.

«В основном это связано со шпаргалками, и только один случай у нас связан, когда ребенок пронес на пункт проведения экзамена сотовый телефон. Каждый из этих случаев подробно разбирается. Проводится служебное расследование. Взрослые организаторы, которые допускают нарушения и позволяют детям нарушать порядок, так же несут ответственность, но я хочу сказать, что в этом году нарушений меньше», - сказал министр.

Отметим, что, со слов чиновника, дети стали подходить к написанию экзамена более ответственно. Будущие абитуриенты понимают, что «любое нарушение порядка влечет за собой действия со стороны взрослых лиц».

КАК ПРОЙДУТ ВЫПУСКНЫЕ?

Когда только начался период самоизоляции, многие 11-классники расстроились – а как же выпускной? Самое яркое воспоминание о юности! Но переживать не стоит – 25 июля выпускные все же пройдут. Главное – соблюдать все санэпидтребования.

«Подобными массовыми мероприятиями мы не должны допустить возможности заражения коронавирусом детей или учителей. Не должно быть ни малейшего шанса для возникновения очага заболевания. Во-вторых, указом главы обозначено максимальное количество людей в массовом мероприятии — не более 50 человек. Это мы будем учитывать. В-третьих, в этом году, как бы этого ни хотелось, мы все-таки рекомендуем выпускникам и их родителям отказаться от посещения культурных мест и мест общепита. Здесь ни масочный режим, ни дистанцирование уже соблюдаться не будут», - сказал Хажин.