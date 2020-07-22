«Я не знаю, как сказать детям»: в Уфе прямо возле магазина убили молодого отца близняшек

Ночью 11 июля в Уфе произошло чудовищное убийство – в микрорайоне Черниковка на улице Коммунаров был убит 38-летний Дмитрий Камарницкий. У мужчины остались супруга и шестилетние сыновья-близнецы.

ПРОЛЕЖАЛ ШЕСТЬ ЧАСОВ

В тот злополучный день Дмитрий пошел на день рождения к другу, ночью в субботу они заехали в круглосуточный магазин, где и произошла потасовка, которая привела к таким трагическим событиям.

- В магазин зашли трое молодых парней, затем мой муж с другом. В какой-то момент между этими парнями и супругом произошла ссора, что-то не поделили. Те стали предлагать моему супругу выйти «поговорить». Пока товарищ остался на кассе, супруг все же вышел с ними. В коридоре магазина стояли какие-то палки, там ремонт у них был, один из этих ребят взял ее, мужа на улице встречал уже с ней. Мой муж вырвал у него из рук ее, затем на него еще двое налетают, и начинается драка. Мужа избивали втроем, пока друг не вышел. Выходит, а супруг уже лежит на земле. Те сели в такси и уехали, - рассказала «КП – Уфа» супруга погибшего Ксения.

Приехавшая на место трагедии скорая лишь констатировала смерть, помочь Дмитрию было уже нечем. Со слов жены, пока шли разбирательства, ее супруг пролежал на земле до утра. Сама Ксения с родителями мужа в этот день была в деревне. Под утро к ней приехали друзья, сообщили трагическую новость и забрали ее в город. Дальше – опознание.

ДЕТИ ЕЩЕ НЕ ЗНАЮТ

У Дмитрия и Ксении растут шестилетние мальчики-близнецы. Дети еще не знают, что папы больше нет, но каждый день о нем спрашивают.

- Мой муж пять дней работал, пять – отдыхал. Дети знают, что он уже должен был вернуться и постоянно спрашивают, мол, а где папа? Я не знаю, что им пока сказать, не знаю, когда найду силы признаться в этом, - плачет Ксения.

Также известно, что пожилые родители погибшего в прошлом году похоронили своего старшего сына.

ОФИЦИАЛЬНО

Оперативного комментария по факту убийства Дмитрия в следственном комитете пока получить не удалось. Как стало известно «КП – Уфа» из собственных источников, по подозрению в убийстве задержаны двое братьев 20 и 25 лет. Один из них дал признательные показания.

Также источник подтвердил, что злоумышленники действительно скрылись на такси – сотрудники ДПС в ходе операции «Перехват» задержали «Рено Логан», за рулем которого был таксист из Уфимского района.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.