2020-07-21T22:37:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии на 22 июля 2020 года: известно, где получить справку об отсутствии контакта с носителями COVID-19

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на утро 22 июля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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На 100 тысяч населения республики приходится 157,6 случая коронавирусаНа 100 тысяч населения республики приходится 157,6 случая коронавируса
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Количество заболевших коронавирусом в Башкирии продолжает расти – теперь их 6368 человек.

По данным замначальника регионального Роспотребнадзора республики Зульфии Камаевой, за минувшие сутки COVID-19 подхватило 38 человек, 20 из которых – уфимцы.

На 100 тысяч населения республики приходится 157,6 случая коронавируса. Показатель распространения заразы стабилизировался и составил 0,8.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

За все время на ковид было проверено 479 тысяч жителей региона.

Министр здравоохранения Башкирии на брифинге по коронавирусной инфекции рассказал, как жители могут получить справку об отсутствии контакта с носителями COVID-19. Этот документ необходим в ряде случаев – например, при выезде на отдых в другие регионы России или для посещения детских спортивных секций.

«Необходимые справки выдаются в поликлинике по месту жительства: для взрослого населения – у терапевта, у детского – у педиатра. При отсутствии контакта с коронавирусными больными эти справки выдаются на бесплатной основе», – объяснил Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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