Самые громкие происшествия, которые произошли в Башкирии за последнюю неделю

Прошлая неделя – с 13 по 19 июля выдалась далеко не спокойной. Помимо массово тонущих людей в Башкирии произошли громкие убийства. Публикуем самые обсуждаемые новости.

ЗАРЕЗАЛ НА ГЛАЗАХ ПРОХОЖИХ

18 июля на проспекте Октября в Уфе произошло громкое ЧП – на глазах прохожих был убит 32-летний мужчина. Тело местного жителя с тремя ножевыми ранениями в области груди и поясницы было обнаружено рядом с остановкой «Спортивной». По одной из версий, погибшего закололи ножом в ходе уличной потасовки. Чтобы найти предполагаемого убийцу, правоохранители вводили операцию «Квадрат».

Главным подозреваемым оказался ранее судимый 23-летний уфимец. Оперативники смогли найти его и задержать. Парня доставили в отдел полиции, однако признательные показания он давать отказался. Тем не менее, молодого человека было решено оставить под стражей, в его квартире проводился обыск. Известно, что ранее он проходил по двум уголовным статьям: за кражу и за оскорбление представителя власти.

УБИЛ ДВОИХ И СКРЫЛСЯ

В этот же день поножовщина произошла в Октябрьском. Здесь 46-летний местный житель ворвался с ножом в общежитие и зарезал двоих людей.

Правоохранители узнали о происшествии через медиков городской больницы. В медучреждение поступили трое мужчин с ножевыми ранениями, двое из них скончались.

Выяснилось, что компания мужчин распивала спиртные напитки с малознакомым им подозреваемым в комнате общежития. Во время вечеринки между потерпевшими и подозреваемым произошла ссора, после которой предполагаемый злоумышленник ушел из комнаты, но вскоре вернулся с ножом и нанес троим потерпевшим ножевые ранения. После этого убийца поспешил скрыться.

Как итог – двое мужчин 41 и 36 лет скончались в больнице, 31-летний потерпевший с более легким ранением выжил.

Подозреваемому далеко уйти не удалось – уголовным розыском, совместно с экспертами-криминалистами его личность была быстро установлена.

По факту двойного убийства городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело.

ЗАРЕЗАЛА МУЖА

Поздней ночью 20 июля кровавая драма разыгралась в одном из домов в Туймазах. 23-летняя женщина зарезала своего мужа, который хотел ее избить. Известно, что мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и набросился на жену с кулаками. Та, обороняясь, схватила нож и ударила супруга прямо в сердце – ранение оказалось смертельным.

Вскоре на место прибыли полицейские, которые задержали молодую женщину. Свою вину она признала. С места происшествия сыщики изъяли окровавленный нож. У супругов растет маленький ребенок.