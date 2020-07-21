Какие опасности могут ждать жителей Башкирии на дачах

Суровая правда – денег в этом году на курорты хватит далеко не у всех. В отелях Краснодарского края и Крыма цены уже взлетели до небес, ну а правительство по-прежнему не спешит открывать границы. Что делать обычным жителям Башкирии? Правильно, ехать на дачу. Самый доступный вариант проведения отпуска, а для кого-то даже безальтернативный.

Самое важное – за городом можно избежать скопления людей и, как следствие, заражения коронавирусом. Именно по этой причине в период пандемии повысился спрос на садовые домики. Кто-то прикупил себе участок со старым домиком на сбережения, не в квартире же лежать в такое красное лето! А кто-то просто отыскал ключи от дачи, на которой не был уже несколько лет…

Только вот, оказывается, за последние годы выросло целое поколение, которое даже не знает об опасностях дачи и загорода, так всю сознательную жизнь провел в высотках со всеми удобствами. А вы знали, что ежики переносят бешенство? Или безобидный на первый взгляд борщевик может вообще убить? Обо всем этом в материале «Комсомолки».

КЛЕЩ

Встреча с клещом для одних оказывается неприятной неожиданностью и приводит к панике, для других же проходит мимолетом, так как они не воспринимают всю серьезность последствий, которые может нанести это маленькое паукообразное.

Используйте на даче средства против кровососущих и тщательно проверяйте друг друга на их наличие.Фото: "КП" Архив

Стоит помнить, что клещ является переносчиком различных клещевых инфекций. Некоторые из них, клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз, в силу своей распространенности представляют серьезную угрозу и могут нанести непоправимый вред здоровью человека, вплоть до инвалидности и даже смерти. Имейте ввиду – вирус клещевого энцефалита начинает поражать клетки головного и спинного мозга уже через 24 часа после присасывания клеща. Используйте на даче средства против кровососущих и тщательно проверяйте друг друга на их наличие.

ЖЕЛТЫЙ САК

Человек, который хоть раз побывал на даче, знает, что это место притягивает незваных гостей. И если комаров и клещей можно отпугнуть специальными средствами, то пауков – вряд ли. Часто в загородных домах можно встретить желтого сака – это паук с желтым брюшком, полоской на спинке и оранжевой головой с мощными челюстями. Лучше держаться от него подальше – укус сака не смертельный, но ядовитый. Мало приятного быть покусанным этим членистоногим. Укус сака больной, сопровождается отеками по всему тела, головокружением, человека может тошнить. Но, если он вас все же укусил, стоит немедленно обратиться к врачу.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ БОРЩЕВИК

Заросли борщевика на сегодняшний день появились даже в городе, уж не говоря о садах. Особенно если вы там давно не были – заросли вас с нетерпением ждут. Борщевик – детям не игрушка, хоть и отлично подходит для любимой мальчиками игру «войнушки».

Борщевик может вызвать тошноту, рвоту, головную боль, даже если вы просто долго находились вблизи него.Фото: "КП" Архив

Прикасаться к нему голыми руками ни в коем случае нельзя – растение вызывает ожог при контакте с любыми его частями. Если уж случайно дотронулись – вам гарантирован ожог второй степени. Помимо этого борщевик может вызвать тошноту, рвоту, головную боль, даже если вы просто долго находились вблизи него.

Особенно опаснорастение во время цветения – с середины июля по конец августа. Реакция от контакта с ним может проявиться не сразу – от нескольких часов до нескольких суток. Сок борщевика, попав на открытые участки кожи, повышает ее чувствительность к солнечным лучам, под действием которых появляются ожоги и волдыри. Огромную угрозу он представляет для аллергичных людей – вплоть до летального исхода.

ЕЖИКИ – ЭТО НЕ ВСЕГДА МИЛО

Каждый из вас хоть раз наливал в блюдечко молоко и угощал ежика, который забрел к вам в сад, но далеко не все знают, что эти милые существа представляют опасность. Во-первых, ежики могут укусить – зубы у них загнуты, и раны будут рваные, к тому же плохо заживающие. Во-вторых, они переносят различные болезни, в том числе дерматомикоз, сальмонеллез, лептоспироз, бешенство. В-третьих, на них живут блохи и клещи, которые также являются переносчиками заболеваний.

Если еж пришел на участок, то лучше аккуратно, с помощью подручных средств, не касаясь иголок, вынести его за территорию.Фото: Архив "КП"

Если вы любите брать своего Барсика на дачу, ему встреча с млекопитающим тоже противопоказана – ежи своими иглами могут нанести ему различные травмы и передать инфекции.

Поэтому если еж пришел на участок, то лучше аккуратно, с помощью подручных средств, не касаясь иголок, вынести его за территорию. Не стоит нести его в дом. Также можно просто не обратить на него внимания – он не принесет вреда, если с ним не контактировать.

ЛИСА НА ДАЧЕ – ТОЖЕ НЕ МИЛО

Близко к людям подходят только больные дикие животные, в то время как здоровые инстинктивно избегают человека. Если вы увидите на своем участке лисицу, нужно насторожиться, а в идеале – сообщить в службу ветеринарного контроля. Ни в коем случае не приближайтесь к животному, не подзывайте его и не пытайтесь покормить или погладить, даже если оно кажется вам дружелюбно настроенным.

Иногда лисы могут проникнуть домой и атаковать домашних животных. Как следствие кошки и собаки заразятся инфекцией, а потом передадут ее человеку. Это происходит не только при укусе – вирус может передаваться и при попадании слюны на поврежденную кожу или слизистые оболочки.

Здоровый лис никогда не выйдет к человекуФото: Архив "КП"

МЫШИ НЕ ДРЕМЛЮТ

Пока вы жили жизнью мегаполиса, ваш участок со старым домиком вряд ли пустовал – его зачастую оккупируют мыши. При заезде в загородный дом стоит соблюдать профилактические меры, чтобы не заразиться «мышиной лихорадкой». Это всем известное тяжелое инфекционное заболевание, протекающее с повышением температуры тела, общей интоксикацией, поражением почек, кровеносных сосудов и других органов. Источником болезни являются выделения мелких грызунов. Основной путь передачи инфекции – воздушно-пылевой. То есть, захотели навести порядок в доме или на территории, коснулись мест, где недавно отдыхали грызуны, забыли помыть руки – как итог заболели. Первые признаки заболевания – это повышение температуры, головная боль, боли в мышцах, слабость, сильная жажда, иногда боли в горле, тошнота, рвота, может быть жидкий стул, сыпь на теле.

Отметим, что в Башкирии начала сезона выявлен 41 случай заболевания геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Об этом сообщила заместитель начальника отдела Роспотребнадзора по РБ Зульфия Камаева, отметив, что показатель заражения не превышает данные 2019 года.Заражения выявлены в Уфимском, Иглинском, Орджоникидзевском и Калининском районах Уфы.

ЗМЕИ

На собственном участке можно встретиться и со змеями, но если ужи безобидны, то вот гадюки могут принести неприятности. В основном,незваные гости приходят на участки, которые соседствуют с лесом или заброшенным и заросшим участком соседей, оврагом. Рептилии любят и влажные места – будьте осторожнее, если рядом есть реки, ручья или пруд.

Если ваш участок не ухожен, имеются густые заросли кустарников и сорняков, залежи строительного мусора, то змеи с удовольствием тут устроят себе убежище.

Встреча со змеей на дачном участке наиболее вероятна весной и осенью, поэтому возьмите себе за правило нехитрые меры предосторожности. После долгого отсутствия на участке, осмотрите все укромные уголки в подвале, погребе, сарае и других постройках.В Башкирии чаще всего встречаются такие змеи, как уж обыкновенный, гадюка обыкновенная, гадюка степная и медянка.