Коронавирус в Башкирии на 21 июля 2020 года: в Минздраве объяснили рост заболеваемости на прошлой неделе

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием ситуации с эпидемией коронавируса в Башкирии и публиковать актуальные данные. Так, на очередном оперативном совещании в правительстве министр здравоохранения региона сообщил, что за последние сутки в республике зарегистрирован 41 новый случай коронавируса, а общее число зараженных увеличилось до 6348 человек. При этом 1467 пациентов с легкой формой находятся на амбулаторном лечении, а еще 226 – в стационарах. Состояние 80-ти пациентов оценивается как удовлетворительное, 113 – средней тяжести и 33 – тяжелое. Они находятся в отделении интенсивной терапии, к аппаратам ИВЛ подключены 8 человек.

- Новых выздоровевших за сутки в республике 11 человек, всего с начала эпидемии вылечились 4634 жителя республики, - уточнил Максим Забелин. - Работа идёт в штатном режиме, для пациентов сохраняется запас свободных коек. Средств защиты в республике хватает.

Также напомним, что в минувшее воскресенье стало известно о новой 21-ой жертве COVID-19: им оказался 66-летний житель Октябрьского, который страдал гормонозависимой формой бронхиальной астмы и острой сердечно-легочной недостаточности.

Фото: Яндекс

УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ

Также накануне в региональном Роспотребнадзоре объяснили, почему в Башкирии замедлился процесс снятия ограничений по режиму самоизоляции, почему не открываются полноценно детские сады и детские лагеря. Дело в том, что республика никак не может достигнуть целевого показателя по коронавирусу. То есть для перехода на второй этап снятия ограничений коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,8, а сейчас этот показатель составляет 1,2 – а это высокие цифры даже для первого уровня.

А вот министр регионального здравоохранения Максим Забелин заявил, что уровень распространения инфекции в регионе не превышает 0,7 процентов, запас свободных ковидных коек огромный, а увеличение числа заболевших на прошлой неделе можно списать на вспышку вируса в Учалинском психоневрологическом интернате. Сейчас этот очаг локализован, и опасности распространения инфекции больше нет.

Впрочем глава Башкирии Радий Хабиров пришел к выводу, что ситуация с коронавирусом, несмотря на общее снижение смертности и заболеваемости, остается тревожной. Именно поэтому оснований для дальнейшего ослабления режима повышенной готовности нет.

– Мы констатируем, что соблюдение масочного режима слабеет. Мириться с этим нельзя, – подчеркнул Радий Хабиров. – Мы должны убеждать людей, что нам по-прежнему нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Давайте вместе подумаем, как это сделать.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В минувшие выходные стало известно о том, что главный врач Белорецкой центральной районной больницы Евгений Кустов покидает свою должность. В пресс-службе регионального Минздрава корреспонденту «КП-Уфа» прокомментировали, что врач продолжит свою карьеру на руководящем посту в Минздраве Башкирии – он назначен на должность заместителя министра и теперь будет руководитель отделом ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Напомним, что Евгений Кустов занимал должность заместителя главврача РКБ имени Куватова, когда там произошла вспышка коронавируса. Ему доверили непростую миссию, потому что у врача был большой опыт в военной медицине. В июне Евгений Кустов в составе бригады из 17 медиков был командирован в Карачаево-Черкесскую республику, чтобы выстроить лечебный процесс в борьбе с COVID-19.