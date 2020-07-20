Таких пожаров не было 10 лет: в Башкирии горят леса

Аномальная жара не ушла из Башкирии бесследно – сразу в четырех районах, Абзелиловском, Белорецком, Учалинском, Бурзянском ярким пламенем вспыхнули леса. Поначалу спасатели пытались побороть огонь самостоятельно, но без привлечения волонтеров не удалось. Пожары тушат до сих пор сотни человек, власти отмечают, что побороть огонь выйдет только к среде.

САМЫЙ КРУПНЫЙ – В БУРЗЯНЕ

Как доложил во время оперативного совещания в правительстве республики Марат Шарафутдинов, глава минлесхоза, самый крупный пожар был зафиксирован в Башкирском государственном природном заповеднике в Бурзянском районе. Здесь горело и продолжает тлеть 2000 гектаров леса. В воскресенье крупный природный пожар был локализован, угрозы распространения уже нет, но волонтеры и спасатели занимаются дотушиванием очагов задымления ежеминутно.

- Такого количества пожаров не наблюдалось с 2010 года, когда возникло 608 пожаров на площади 11 600 гектаров, - сказал чиновник.

В МЧС добавили, что жителям деревень и сел бояться не стоит – возле каждого населенного пункта, который находится в зоне риска, произведена опашка.

Также в экстренном ведомстве рассказали, что наиболее эффективный в этом случае вариант тушения пожара – с земли. Ведь если заливать огонь с воздуха, цели достигнет всего 30 процентов воды – остальная испарится или осядет на кронах и листьях деревьев. Также сброс воды должен осуществляться каждые 10-15 минут, иначе пламя будет разгораться с новой силой.

«СТИХИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ ДОСТОЙНЫХ»

На тушение пожаров в Бурзянский район выехали сотни волонтеров – неравнодушных людей из Уфы, Магнитогорска и других населенных пунктов. Добровольцам организовали питание, обеспечили средствами защиты и даже платили зарплату – 1000 рублей в день.

Как рассказывает волонтер Арсен Еникеев, у лагеря волонтеров были замечены волчьи следы.

«Лесник поведал, что с начала пожара волчья семья: двое взрослых волков и три подростка все рыщут кругом, несмотря на задымление и все усиливающийся огонь. Старожил поведал, что волки потеряли своих и будут искать до последнего. Они своих не бросают», - написал Арсен.

Молодой человек добавил, что, несмотря на все трудности, день тушения пожара – один из самых насыщенных дней в его жизни. В тушении пожара принимали участие как крепкие мужчины, так и хрупкие девушки, которые на равных таскали 20-ти килограммовые пожарные распрыскиватели. - Наш «первый отряд» собрал добровольцев из Уфы, Магнитогорска, других городов. Кто-то сорвался со сплава, с отдыха или просто собрал и привез на машине ранее абсолютно незнакомых людей. Но стихия, действительно, объединяет достойных, - подытожил Арсен.

ВОЛОНТЕРЫ ЕЩЕ НУЖНЫ

«Наш заповедник благодарит всех кто не остается равнодушным к нашей беде и приезжает к нам на помощь! Но пожары, к сожалению, еще не потушены и наш призыв о помощи остается актуальным!» - сообщает администрация заповедника.

Если вы хотите стать добровольцем, все подробности можно узнать по телефону 8-917-741-96-41.