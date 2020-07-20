Коронавирус в Башкирии на 20 июля 2020 года: число жертв опасного вируса выросло до 21 человек

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием ситуации с эпидемией коронавируса в Башкирии. Так, по последним данным регионального минздрава, за последние сутки в республике зарегистрировано 58 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее число инфицированных достигло уже 6307 человек. На амбулаторном лечении с легкой или бессимптомной формой находится 1431 житель республики, а еще 225 – в стационарах. При этом состояние 30 из них оценивается как тяжелое, а еще 9 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Также в ведомстве накануне сообщили о новой жертве COVID-19 – им оказался 66-летний житель Октябрьского. Помимо подтвержденного коронавируса он страдал гормонозависимой формой бронхиальной астмы, на фоне которой развилась острая сердечно-легочная недостаточность. Таким образом число скончавшихся от ковида пациентов достигло 21.

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- Еще 11 человек за сутки были выписаны домой с выздоровлением, всего с начала эпидемии полностью вылечились 4630 человек, - рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. – Что касается случаев внебольничной пневмонии, то за последние 24 часа этот диагноз выявили у 74 человек.

УРОВЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ

Напомним, что накануне в республиканском минздраве объяснили, почему в Башкирии замедлился процесс снятия ограничений по режиму самоизоляции. Именно поэтому в республике до сих пор не открываются полноценно детские сады и детские лагеря. Как объяснили в ведомстве, все дело в том, что республика никак не может достигнуть целевого показателя по коронавирусу. То есть для перехода на второй этап снятия ограничений, коэффициент распространения инфекции не должен превышать 0,8, а сейчас этот показатель составляет 1,2 – такой коэффициент высок даже для первого уровня, и это внушает тревогу местным властям и медикам.