Коронавирус в Башкирии на 18 июля 2020 года: коечный фонд увеличат на 1000 мест

«КП – Уфа» продолжает следить за ситуацией по коронавирусу в Башкирии. Публикуем оперативные данные на утро 18 июля 2020 года.

34 – ТЯЖЕЛЫЕ

По состоянию на утро субботы, в Башкирии зафиксировано 6194 случаев коронавирусной инфекции (+60 за последние сутки). Отметим, что в регионе снова начался прирост.

243 пациента получают лечение в больницах республики, из них 34 человека находятся в тяжелом состоянии, восемь – на ИВЛ. На амбулаторном лечении с легкой формой заболевания находится 1393 человека. За прошедшие сутки с выздоровлением было выписано – 214 человек. Всего с начала эпидемии от ковида выздоровели 4538 человек. Новых случаев смерти от COVID19 за последние сутки не зарегистрировано. Общее количество умерших – 20.

УВЕЛИЧАТ КОЕЧНЫЙ ФОНД

Глава минздрава Башкирии Максим Забелин обмолвился, что в регионе будет увеличен коечный фонд на 1000 мест. Этим он займется в ближайшие 48 часов.

«В госпитальных базах развернуты почти три тысячи мест для лечения пациентов с COVID-19, в течение сорока восьми часов мы готовы дополнительно открыть ещё тысячу коек», – сказал Забелин.

Министр также отметил, что за все время пандемии в Башкирии было проведено почти полмиллиона тестов на коронавирус – это «в два раза больше от первоначально запланированных цифр».

Напомним, ранее Хабиров заявил, что коечный фонд нового инфекционного центра в селе Зубово «весь забит».