2020-07-14T19:51:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии на 15 июля 2020 года: болезнь забрала жизнь еще одного жителя республики

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на утро 14 июля 2020 года
Рустем АХУНОВ
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Коронавирус в Башкирии на 15 июля 2020 годаКоронавирус в Башкирии на 15 июля 2020 годаФото: Артем КИЛЬКИН
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По состоянию на утро, 15 июля, коронавирусом в Башкирии зарегистрировано более 6 тысяч случаев заболевания.

По официальным данным минздрава республики, количество заболевших коронавирусом в Башкирии составляет 6014 человек. За минувшие сутки врачи зафиксировали 47 новых заболевших. Медики добавили, что в стационарах республики сейчас находятся 310 человек, из них 25 находятся в тяжелом состоянии, а еще 6 на ИВЛ. 1514 пациентов получают лечение амбулаторно – они находятся дома и соблюдают самоизоляцию.

Если говорить о количестве выздоровевших от коронавируса в Башкирии, то их число за сутки выросло на 171 человек, общее число составляет 4170.

Также в Башкирии за сутки зафиксировано 56 случаев внебольничной пневмонии, за 24 часа от этой болезни вылечились 80 человек.

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

НОВАЯ ЖЕРТВА COVID-19 В БАШКИРИИ

К сожалению, накануне стало известно о 20 смертельном случае коронавируса в Башкирии. В региональном минздраве сообщили, что от коронавируса погиб 49-летний уфимец. Врачи не стали раскрывать его личность, но отметили, что при жизни мужчина имел серьезные проблемы с лишним весом. Этот случай еще раз доказывает, что коронавирус особо опасен для людей с хроническими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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