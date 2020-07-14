Коронавирус в Башкирии на 14 июля 2020 года: новых послаблений в режиме самоизоляции можно не ждать

«Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации с эпидемией коронавируса в Башкирии и публиковать актуальные новости. Так, по данным регионального Минздрава, в настоящий момент в республике зарегистрировано 5967 пациентов с подтвержденным коронавирусом (+46 за последние сутки). На стационарном лечении находятся 355 пациентов, состояние больше части из них оценивается как удовлетворительное. Тяжелых случаев насчитывается всего 33, из них шестеро пациентов подключены к искусственной вентиляции легких. Еще 1,5 тысячи жителей республики с легкой или бессимптомной формой лечатся амбулаторно. Всего с начала пандемии вылечилось от коронавируса 3999 человек, количество жертв COVID-19 по-прежнему составляет 19 человек.

Также в ведомстве отметили, что загрузка коечного фонда для ковидных пациентов не превышает и 30 процентов, а все медучреждения обеспечены лекарствами и средствами индивидуальной защиты для медиков. Прирост заболеваемости в республике сохраняется на уровне 0,8 % в сутки, а уровень иммунитета у населения в регионе составляет 5,4 %.

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«ЛЮДИ НАЧИНАЮТ РАССЛАБЛЯТЬСЯ»

Как уточнил глава регионального Минздрава, в высоких показателях статистики по ковиду косвенно виноваты соседние регионы. Например, сейчас растет заболеваемость коронавирусом в Оренбурге, куда едут за медицинской помощью жители Казахстана, и в Челябинской области. Оттуда уже по цепочке инфекция доходит и до Башкирии.

- Люди понимают, что история затянулась, начинают расслабляться. А потом будут говорить, что виновато государство, ведомство, - заявил Максим Забелин, призвав глав муниципалитетов усилить контроль над соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

– Я понимаю, из-за жаркой погоды сложно носить маски, но это нужно делать, – подтвердил Радий Хабиров. – Ситуация по-прежнему остаётся серьёзной, всем нам нужно поберечься. Тем более, как докладывают мне коллеги, в некоторых больницах врачи уже сами начинают расслабляться, и на это нужно обратить особое внимание.

Также глава Башкирии во время очередного оперативного совещания был вынужден констатировать печальный факт: никаких послаблений режима самоизоляции в ближайшее время больше не будет. Ситуация с эпидемией коронавируса в республике хоть и остается стабильной, но в лучшую сторону так и не меняется.

- У нас нет ни одного шанса для того, чтобы мы продолжали дальше снятие режима самоизоляции или принимали решения по открытию школьных лагерей, ряда видов деятельности или отмену самоизоляции для пожилых людей, – подчеркнул Хабиров.

ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ИНТЕРНАТЕ

Тем временем в Башкирии образовался новый очаг коронавируса – в Учалинском психоневрологическом диспансере заразились сотрудники. Сколько именно заболевших в социальном учреждении, а также есть ли опасность для постояльцев интерната, пока не сообщается.

- Это нормальная, рабочая ситуация. Инфекция каким-то образом проникает в закрытые учреждения, надо просто «карантинить». Самое главное – найти людей, бригаду, пусть другие коллеги помогут, направят туда врачей, – поручил руководитель республики оказать помощь сотрудникам соцучреждения.

Напомним, что похожие ситуации уже происходили в психоневрологических интернатах и в Кумертау, и в Нефтекамске. Только благодаря быстрому реагированию и своевременному закрытию соцучреждений на жесткий карантин удалось избежать распространению инфекции по районам.

ВРАЧАМ СОКРАТЯТ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ИЗ-ЗА ЖАРЫ

Из-за сильной жары серьезно ухудшились условия работы медиков, которые находятся в красной (или «грязной») зоне. Работать в защитном костюме при обычной температуре очень жарко – мгновенно промокаешь от пота, а уж когда термометр показывает под 40 – и вовсе невыносимо. О комфорте для врачей позаботились в региональном Минздраве.

- Мы уменьшили время нахождения в вахте. Теперь мы строго следим за тем, чтобы врачи работали в красной зоне не более четырех часов, чтобы не было у нас тепловых ударов. Из-за жары температурный режим в помещениях довольно подрос, поэтому и врачи переходят на 2-3 часа работы. Есть и отрицательный момент: повышенный расход СИЗов, но мы идем на вынужденные меры, чтобы создать комфортные условия работы для наших врачей, - рассказал глава ведомства Максим Забелин.

В свою очередь Радий Хабиров заявил, что на средства индивидуальной защиты для врачей будут выделены дополнительные средства, и на этот счет беспокоиться не стоит.