Коронавирус в Башкирии на 13 июля 2020 года: количество заболевших стабильно растет

Число заболевших коронавирусом в Башкирии на утро 13 июля достигло 5921 человека. Такие цифры обнародовал Минздрав республики. За сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 46 человек. Стабильный прирост на уровне 40-50 человек, к слову, держится в Башкирии уже несколько недель.

Лечение под присмотром врачей в больницах проходят 357 человек, состояние 27 из них оценивается как тяжелое, шестеро пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. Амбулаторно лечатся 1559 человек. 39 человек за сутки были признаны выздоровевшими, всего за отчетный период было выписано 3986 человек. Новых летальных случаев зафиксировано не было.

Иначе обстоит ситуация с внебольничной пневмонией. За последние 24 часа такой диагноз поставили еще 85 людям. Однако и число оправившихся довольно велико - 60 человек.

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У ФУТБОЛИСТОВ УФЫ СНОВА ПОДОЗРЕВАЮТ КОРОНАВИРУС?

У трех футболистов "Уфы" подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает РБК. По информации издания, подозрения на ковид возникли после матча с "Ростовом", хотя до этого анализы игроков были отрицательными. Команда должна была пройти дополнительное тестирование.

«Допускаем, что зараженных может быть больше», — заявил собеседник РБК.

Между тем глава попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов эту информацию опроверг. В беседе с корреспондентом "Спорт-Экспресса" он сказал, что на пятницу, 10 июля, "никакого коронавируса в команде нет". Мурзагулов добавил, что у игроков "есть мелкие травмы", но "Уфа" готова к игре с "Локомотивом". Матч, к слову, завершился вничью 1:1.