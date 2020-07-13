2020-07-13T07:39:14+03:00
Общество

Коронавирус в Башкирии на 13 июля 2020 года: количество заболевших стабильно растет

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на утро 13 июля 2020 года
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
В больницах Башкирии остаются 27 человек в тяжелом состоянииВ больницах Башкирии остаются 27 человек в тяжелом состоянииФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Башкирии на утро 13 июля достигло 5921 человека. Такие цифры обнародовал Минздрав республики. За сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 46 человек. Стабильный прирост на уровне 40-50 человек, к слову, держится в Башкирии уже несколько недель.

Лечение под присмотром врачей в больницах проходят 357 человек, состояние 27 из них оценивается как тяжелое, шестеро пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. Амбулаторно лечатся 1559 человек. 39 человек за сутки были признаны выздоровевшими, всего за отчетный период было выписано 3986 человек. Новых летальных случаев зафиксировано не было.

Иначе обстоит ситуация с внебольничной пневмонией. За последние 24 часа такой диагноз поставили еще 85 людям. Однако и число оправившихся довольно велико - 60 человек.

Яндекс

Яндекс

У ФУТБОЛИСТОВ УФЫ СНОВА ПОДОЗРЕВАЮТ КОРОНАВИРУС?

У трех футболистов "Уфы" подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает РБК. По информации издания, подозрения на ковид возникли после матча с "Ростовом", хотя до этого анализы игроков были отрицательными. Команда должна была пройти дополнительное тестирование.

«Допускаем, что зараженных может быть больше», — заявил собеседник РБК.

Между тем глава попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов эту информацию опроверг. В беседе с корреспондентом "Спорт-Экспресса" он сказал, что на пятницу, 10 июля, "никакого коронавируса в команде нет". Мурзагулов добавил, что у игроков "есть мелкие травмы", но "Уфа" готова к игре с "Локомотивом". Матч, к слову, завершился вничью 1:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Башкирии 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На водоемах Башкирии за неделю погибли 40 человек
Житель Башкирии зарезал свою девушку из-за двухдневного отсутствия дома
«Практически 70% аварий» за последнее время произошли по вине пьяных водителей – Гостранс Башкирии
В Башкирии во время ЧС из-за жары выпал град
Радий Хабиров рассказал, как «с факелами» искал пропавшего главу муниципалитета
Коронавирусом заразились сотрудники башкирского психоневрологического интерната
«У нас нет ни одного шанса»: глава Башкирии заявил, что послаблений режима самоизоляции больше не будет
В Башкирии выявлено 46 новых случаев коронавируса
На водоемах Башкирии за день утонули два человека
Удирали через забор: полиция разогнала подростковую вечеринку в Башкирии
В Башкирии школьников застукали за взрослым занятием во дворе многоэтажки
Фарфан спас «Локомотив» от поражения в матче с «Уфой»
В Башкирии 21-летний парень разбился в ДТП
Подобрали ключи: в Уфе злоумышленники обокрали офис микрозаймов
Тело 28-летнего мужчины достали из воды в Башкирии
Гнилой труп пропавшего мужчины выловили из реки Белой в Башкирии
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за 40-градусной жары
Жителя Башкирии осудили за мат в адрес сотрудника полиции
«Прости, что не уберегли!»: в Башкирии простились с жестоко убитым столетним ветераном ВОВ
Уфимский ЗАГС назвал самые популярные имена новорожденных
Жительница Башкирии лишилась 300 тысяч рублей после телефонного звонка
В Башкирии выявили 46 новых заболевших коронавирусом
В Башкирии скончалась молодая мать, несколько лет боровшаяся со смертельной болезнью
На Бельском мосту в Уфе увеличат число полос на въезд
Семилетний мальчик захлебнулся на реке в Башкирии
В Уфе сгорел жилой дом, пострадали три человека
Девушка скандального рэпера из Уфы раскрыла правду об их отношениях
Синоптики: в Башкирии станет еще жарче