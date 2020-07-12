Коронавирус в Башкирии на 12 июля 2020 года: число заболевших подобралось к шести тысячам
Количество заболевших коронавирусом в Башкирии по состоянию на утро 12 июля подобралось к шести тысячам человек.
По данным регионального минздрава, за сутки количество больных опасным вирусом в Башкирии выросло на 49 человек, общее количество больных увеличилось до 5875 человек. В больницах под наблюдением врачей находится 351 человек, из них 27 пациентов в тяжелом состоянии. Еще 1558 человек получают лечение амбулаторно. Вылечились от COVID-19 за последние сутки также 49 человек.
Если говорить о внебольничной пневмонии, то за минувшие 24 часа выявили 53 новых случая, вылечились 64 человека.
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МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЪЯСНИЛ ДАВКУ В РКБ
Одной из наиболее громких новостей последних, связанных с коронавирусом в Башкирии, стала давка пациентов в РКБ Куватова. Горожан направили в больницу, где весной произошла вспышка коронавируса, на процедуру КТ. Из-за наплыва пациентов на входе образовалась огромная очередь, в которой могли быть пациенты с коронавирусом.
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Уфе» объяснил, что скопление произошло из-за аппаратов КТ, которые вышли из строя в больницах, куда должны были обратиться пациенты с самого начала.
В итоге людей направили в «резервную» РКБ, где и произошло скопление людей на входе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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