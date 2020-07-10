Лучшие места для отдыха с палатками в Башкирии 2020: куда поехать на машине на выходные

Аслыкуль называют башкирским морем ФОТО: Андрей Кузьмин

С приходом аномальной жары грех оставаться в городе – лучше всего эти выходные провести на берегу чистого и приятного водоема, которых в Башкирии, к счастью, много. Расскажем, где можно отдохнуть у озера в Башкирии с палатками.

ОЗЕРО АСЛЫКУЛЬ

Озеро Аслыкуль в Давлекановском районе по праву считается одной из главных достопримечательностей республики. Оно овеяно легендами и воспето в древнем эпосе башкир. Это самое большое озеро республики: площадь - 23,5 квадратных километра! Средняя глубина – 5,1 м. Настоящее «башкирское море».

За летние месяцы его посещают тысячи туристов. Особенно многолюдными берега Аслыкуля бывают в выходные – люди приезжают с палатками и наслаждаются закатами и рассветами. Они здесь очень красивые!

Отыскать Аслыкуль труда не составит. Озеро находится в 30 километрах к северо-западу от Давлеканово. Если вы едете из Уфы, то нужно двигаться по трассе М-5 на запад, затем повернуть на Чишмы. Когда проедете Давлеканово, сверните направо, двигайтесь по грунтовой дороге до деревни Алга, рядом с которой и будет въезд в природный парк «Аслыкуль».

GPS-координаты: N 54° 18’50» E 54° 35’00».

На Аслыкуле чистая голубая вода Фото: Эльвина АПАРИНА

КАНДРЫКУЛЬ

Кандрыкуль – это второе по величине и популярное место, где можно отдохнуть у озера в Башкирии с палатками. Отличное место для отдыха даже для самых искушенных туристов: озеро находится среди возвышенностей. Горы окружают Кандрыкуль с трех сторон: с северной – гора Канар-Казган, с южной – Гульбика и Кызыл-тау, а на северо-западе красуется Тунейман.

Происхождение Кандрыкуля — карстовое, что в Башкирии встречается довольно часто. Стока и притока у озера нет. Зато имеется остров Утрау, причем довольно внушительных размеров, его площадь составляет 4,5 га.

Добраться из Уфы до Кандрыкуля совсем несложно. Нужно двигаться по федеральной автотрассе М5, приблизительно в 140 км от Уфы по правую сторону по ходу движения находится село Кандры, его можно опознать по декоративной нефтяной вышке. После села Кандры по трассе, озеро будет видно уже с дороги. Далее просто ищете подходящее место для лагеря.

GPS-координаты: N 54° 29'50"; E 54° 03'40".

НУГУШСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Нугуш расположен меж горных хребтов, Булюк-Буй с востока и Баш-Алатау с запада. С башкирского «нугуш» так и переводится – «чистая вода». Кристальность нугушских вод подтверждает и наличие в них такой прихотливой рыбы как хариус и форель. Благодаря своей невероятной синеве и огромной площади (протяженность – 25 км, ширина до 5 км, а наибольшая глубина – 30 м) водохранилище по праву зовется рукотворным морем. Его вместимость – 400 миллионов кубометров.

На Нугуше много кемпингов и развлечений. ФОТО: Андрей Кузьмин

Здесь можно насладиться природой в ее первозданном виде – Нугушское водохранилище имеет статус особо охраняемой территории, это часть Национального парка «Башкирия». Развлечений на Нугуше хватает: можно прокатиться на катере, гидроцикле или банане. А то и отправиться на экскурсию по воде или по так называемым экологическим тропам «Таллы» и «Бийектау». А еще имеются конные и джиппинг-туры. «Домоседы» могут насладиться спокойным отдыхом в кафе, походом в баню и игрой в бильярд.

Как добраться:

Расстояние от Уфы до Нугушского водохранилища - 260 км. Нужно ехать на юг по трассе Уфа-Оренбург, мимо Стерлитамака до Мелеуза. От Мелеуза повернуть на северо-восток и ехать еще 40 километров до поселка Нугуш, расположенного на берегу водохранилища. Дорога до самого поселка асфальтированная, дальше, по территории парка – гравий и проселки. Время в дороге около 3,5-4 ч.

GPS-координаты: N 53”02”38” E 56”26”43”.

ВСЕМИ ЛЮБИМЫЙ ИНЗЕР

Многие любят отдыхать на Инзере – чистая река с прозрачной водой. Она берет свое начало на склонах Южного Урала и образовывается слиянием двух рек Большой и Малый Инзер. Длина реки – 307 километров. Глубина реки с берега увеличивается постепенно, что очень комфортно.

На Абзане туристов привлекает водопад Фото: Эльвина АПАРИНА

Идеальное место отдыха на Инзере – деревня Абзаново Архангельского района. Здесь расположен красивый водопад – это идеальное место отдыха для всей семьи. В реке водятся щуки, это порадует любителей рыбалки.

GPS-координаты: N 54° 27.957′; E 56° 38.555′ (или 54.46595°, 56.642583°).