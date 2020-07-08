2020-07-08T11:33:05+03:00
Происшествия

В Башкирии женщина стала жертвой агрессивного бобра

Сельчанка спутала грызуна с собакой и попробовала его прогнать
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Бобра пришлось заколоть виламиБобра пришлось заколоть вилами
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В башкирском селе Лаклы местная жительница стала жертвой агрессивного бобра. Грызун укусил женщину за ногу, когда та пыталась его прогнать, спутав с собакой. Подробности инцидента рассказал начальник районной ветеринарной станции Тимур Камалетдинов.

Как сообщил специалист местной газете «Юрюзань», случай расценен как неординарный. Известно, что женщина пострадала от бобра прямо у ворот собственного дома. Ранним утром она вышла на работу, и увидела перед собой животное. Она подумала, что это собака, и пыталась его прогнать. Бобру такое отношение явно не понравилось, и он набросился на сельчанку, вцепившись ей в ногу. На крик несчастной прибежали сыновья. Им пришлось убить животное вилами.

Бобр вцепился женщине в ногу

Бобр вцепился женщине в ногу

«Бобры – они такие: если вцепляются, то не отпускают. Его острые зубы очень опасные. Хотя, если их не трогать, эти зверьки безобидные. В редких случаях нападают на человека», – сообщил Камалетдинов.

Тушка зверька была направлена в райцентр. Пострадавшую доставили на «скорой» в больницу. От укуса животного она получила серьезные раны в области голени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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