Коронавирус в Башкирии на 8 июля 2020 года: люди устраивают давки в очередях на КТ

«КП – Уфа» публикует оперативные данные о коронавирусе по состоянию на 8 июля 2020 года. Так, по последней информации минздрава, опасной инфекцией в регионе в общей сложности заболели 5868 человек (+48 за последние сутки). Показатель на 100 тысяч населения составляет 140,4 случая.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки по выздоровлению из больниц Башкирии было выписано 113 человек.

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В ОЧЕРЕДИ НА КТ – ДАВКИ

Тем временем в столице Башкирии тяжело, а даже почти невозможно спокойно пройти КТ, чтобы узнать есть ли у пациента поражение легких.

Накануне перед зданием знаменитого РКБ имени Куватова в Уфе образовалась длинная очередь из пациентов. Люди игнорировали социальную дистанцию и толпились на крыльце, чтобы попасть на КТ легких. Пациентов отправили сюда и из 22-ой больницы, поскольку там сломался аппарат.

- Все стоят плотно, а фамилии объявляют в приоткрытую дверь. И все сразу начинают ломиться туда и толкаться. Ни громкоговорителя, ни табло, ни элементарного соблюдения дистанции, никакой организации процесса, - рассказал «КП – Уфа» читатель.

Такая же ситуация наблюдается в 13-ой больнице на Ульяновых.

- Я пришла на КТ в 16:00, в 19:50 мне сделали КТ. Все это время стояла в очереди, было невыносимо жарко, люди стояли с температурой. После этого я пять часов стояла ждала результат, но так и не получила его, потому что врач ушел в другое отделение, - рассказала корреспонденту уфимка Анастасия Ф.