2020-07-07T21:42:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии на 8 июля 2020 года: люди устраивают давки в очередях на КТ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на утро 8 июля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Компьютерная томография показывает, насколько поражены легкие у пациентовКомпьютерная томография показывает, насколько поражены легкие у пациентовФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

«КПУфа» публикует оперативные данные о коронавирусе по состоянию на 8 июля 2020 года. Так, по последней информации минздрава, опасной инфекцией в регионе в общей сложности заболели 5868 человек (+48 за последние сутки). Показатель на 100 тысяч населения составляет 140,4 случая.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки по выздоровлению из больниц Башкирии было выписано 113 человек.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

В ОЧЕРЕДИ НА КТ – ДАВКИ

Тем временем в столице Башкирии тяжело, а даже почти невозможно спокойно пройти КТ, чтобы узнать есть ли у пациента поражение легких.

Накануне перед зданием знаменитого РКБ имени Куватова в Уфе образовалась длинная очередь из пациентов. Люди игнорировали социальную дистанцию и толпились на крыльце, чтобы попасть на КТ легких. Пациентов отправили сюда и из 22-ой больницы, поскольку там сломался аппарат.

- Все стоят плотно, а фамилии объявляют в приоткрытую дверь. И все сразу начинают ломиться туда и толкаться. Ни громкоговорителя, ни табло, ни элементарного соблюдения дистанции, никакой организации процесса, - рассказал «КП – Уфа» читатель.

Такая же ситуация наблюдается в 13-ой больнице на Ульяновых.

- Я пришла на КТ в 16:00, в 19:50 мне сделали КТ. Все это время стояла в очереди, было невыносимо жарко, люди стояли с температурой. После этого я пять часов стояла ждала результат, но так и не получила его, потому что врач ушел в другое отделение, - рассказала корреспонденту уфимка Анастасия Ф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Башкирии 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ
В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку [часть 1]
Новости 24
На съемной квартире в Уфе был обнаружен труп молодой девушки
На тайном голосовании в уфимском вузе избран новый ректор
Жители Уфы устроили давку в очереди на КТ в РКБ имени Куватова
Летом у зараженных коронавирусом инфекция может протекать иначе – Минздрав Башкирии
Житель Башкирии выиграл внедорожник за участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Прокуратура Башкирии обжалует «чрезмерно мягкий» приговор за злоупотребление полномочиями экс-главе района
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания
Элвин Грей получил штраф за нарушение самоизоляции: что конкретно нарушил артист
В Башкирии водитель скончался в больнице после ДТП со спецмашиной, наносящей разметку
В Башкирии суд вынес приговор мужчине, который утопил своего приятеля и не признавался в этом четыре года
«Грубые нарушения в работе»: в Уфе прокуратура прикрыла частный детский сад
Следователи проверят обстоятельства гибели девочки в банном комплексе в Башкирии
За сутки в Башкирии коронавирусом заразилось 48 человек
В Уфе пройдут «просительно-рекомендательные» рейды по соблюдению масочного режима
В Башкирии «девятка» вылетела в кювет: мать водителя скончалась в больнице
В мэрии Уфы произошло кадровое назначение
В Уфе арендованные самокаты оказались в комиссионном магазине
Власти огласили дату открытия набережной реки Белой в Уфе
В Башкирии школьнику аннулировали результаты ЕГЭ по русскому языку
Спасатель из Башкирии за день вытащил из воды пятерых человек
Прокурор Башкирии запросил 18 лет лишения свободы для матери, убившей годовалого ребенка
В Уфе коммунальщики отказались выходить на работу из-за урезания зарплаты
На уфимском пляже подросток показывал ножевые приемы и случайно ранил мужчину
Верховный суд Башкирии оправдал нескольких участников пикета в поддержку смертельно больного 19-летнего парня