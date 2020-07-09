Почему забросили набережную в уфимском Сипайлово и достроят ли ее

На набережной реки Белой есть все условия для прогулок: чистые дорожки, скамейки, кафе и туалеты. В день здесь собираются более тысячи человек и наслаждаются красивыми видами. Кто-то бегает, занимается спортом, другие же гуляют с детьми, а третьи, бывают, даже работают на ноутбуках на свежем воздухе.

О такой же современной набережной мечтали и жители Сипайлово: им обещали освещение, скамейки, благоустроенные дорожки. Возможно, кто-то из семейных даже квартиру купил рядом, чтобы было, где гулять с детишками. Только вот потом объект просто забросили, и он теперь напоминает не что иное, как бетонные джунгли.

АСФАЛЬТ РАЗРУШАЕТСЯ, ТРАВА РАСТЕТ

После большой воды сипайловский променад выглядит жутко – повсюду проросшая из бетона трава, а асфальт прощается с жителями из года в год, проседает. Облагораживать это место никто не собирается, да и сами жители микрорайона все реже тут гуляют – проще доехать до парков в центре или дойти до Кашкадана, чем спуститься на недострой.

- Мы здесь каждый день гуляем с собаками. Выходим не так поздно, по темну не ходим – страшно. Фонарей нет, ничего не видно, мало ли кого здесь встретишь или вообще провалишься куда-нибудь, - рассказывает «КП – Уфа» местная жительница Наталья Глазкова.

Все так и есть: местами на набережной резко заканчивается асфальт, видно, просто забыли положить. Мусор с собой забирать здесь тоже не принято – обертку от мороженого, бутылку от пива можно выбросить прямо там, где открыл. А еще лучше разбить, чтоб уж наверняка. К слову, вся набережная в битом стекле.

Люди мусорят на каждом шагуФото: Рустем АХУНОВ

- Урн у нас здесь нет даже маленьких, люди, где устроили пикник, там и оставили все свои отходы. Трудно им в машину положить и увезти пакеты. Так и лежит мусор повсюду – здесь его никто не убирает, - продолжает Наталья. – Приезжают кальяны курить, тоже покурили – все разбросали, уехали.По всему периметру набережной – серые и мрачные граффити, которые олицетворяют состояние набережной. Даже слово «улыбнись» на бетоне перечеркнуто, и вправду, разве тут до улыбок?

Действительно, мусор лежит либо мешками вдоль набережной, либо по одиночке. Дворники сюда не спускаются, не их зона ответственности.

Даже веселые надписи перечеркнуты - тут не до улыбокФото: Рустем АХУНОВ

- Водители здесь гоняют на огромной скорости, нарушая все правила дорожного движения. Идешь по набережной и постоянно оглядываешься, не несется ли на тебя машина. А когда начинаешь высказываться им об этом, слышишь, что это вообще не место для прогулок. А что тогда? – восклицает собеседница.Одна из бед набережной – ее гоняющие по ней водители.

Гулять здесь – себе дороже.

ПЛЯЖИ ПЛАТНЫЕ

Отдохнуть на набережной по-человечески можно только на двух платных пляжах. Они отгорожены, и когда входишь на их территорию, сипайловское гетто забывается – ты как будто в другой реальности.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ

Стоит такое удовольствие всего 70 рублей, здесь чистый берег, есть урны для мусора, уютные беседки для компаний или больших семей. Для детей имеются аккуратные аттракционы. За безопасность на зоне отдыха отвечают спасатели – дежурство организованы во все часы работы пляжа. Только некоторым все же нравится дикий отдых на набережной, и многие предпочитают выбрать кусты у реки, нежели облагороженный пляж. Купаться к слову, там нельзя, но бесстрашных жителей микрорайона это не останавливает.

Три года назад архитекторы, дизайнеры и урбанисты разработали проект обустройства Набережной реки Уфы в Сипайлово. По задумке специалистов из КБ «Стрелка» и консалтингового бюро Urban Байрам, в городе должна была появиться новая точка притяжения горожан с площадками для отдыха и общения.

Такой набережная должна была быть на самом деле

По плану строительные работы должны были начаться в 2018 году и завершиться в 2022-м. Концепция благоустройства Набережной реки Уфы была включена в федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Строители даже воплотили в жизнь первый этап, но затем проект фактически заморозили.

По задумке авторов проекта, на берегу реки Уфы должна была появиться современная и комфортная прогулочная зона длиной три километра. Предусмотрено там место и для отдельных беговых и велодорожек, и пляжи. Как поясняли в свое время в уфимской мэрии, на участке от улицы Бикбая и до паромной переправы должны были появиться смотровые площадки с кафе и пунктами проката, а также зоны для тихого отдыха и занятия спортом, а также безопасные пляжи и мангальные зоны.Так какой же должна была стать Набережная реки Уфы? Надо сказать, что планы у архитекторов и городских властей были грандиозными. Помимо собственно берега Уфимки, предполагалось, что преобразится и врезающаяся в нее улица Максима Рыльского, где планировали разбить зеленый пешеходный бульвар. Общая площадь благоустройства по завершении всех работ – почти 230 тысяч квадратных метров.

Концепция набережной предполагала, что вдоль Уфимки появятся пешеходные дорожки с деревянным покрытием, уличные фонари, всевозможные клумбы с цветами и кустарники, детские спортивные площадки. В проект были заложены и асфальтное покрытие и белая тротуарная плитка, куда же без нее.

КОГДА ДОСТРОЯТ

Стоит отметить, что создание современной набережной в Сипайлово – это не строительство в чистом виде, но реконструкция. Все это шикарное благоустройство должно было появиться на месте уже существующей набережной Уфимки. Правда, сейчас она представляет собой сплошной бетон и асфальт, в некоторых местах уже изрядно провалившийся и стертый. Как бы то ни было, первый этап благоустройства был завершен – берег Уфимки укрепили, закатали его в асфальт и поставили некое подобие парапетов и спусков к воде. И на этом все.

Асфальт резко заканчиваетсяФото: Рустем АХУНОВ

В октябре прошлого года в Сипайлово приехал глава Башкирии Радий Хабиров и после увиденного поручил мэру Уфы Ульфату Мустафину продумать дальнейшее обустройство набережной. Тогда еще никто не мог и предположить, что всего через полгода грянет «коронакризис» и власти начнут массово замораживать многие проекты. Повезло, пожалуй, только самой дорогой за последние десятилетия стройке Башкирии – набережную реки Белая таки достроят. Власти обещают полностью открыть ее для посетителей 1 августа 2020 года.

Осенью прошлого года городские власти обещали, что второй этап благоустройства набережной Уфимки начнется в 2020 году. Но уже сейчас понятно, что этим планам не суждено сбыться. В уфимской мэрии в ответ на обращение жительницы Сипайлово, пояснили, что на это дело нужно дополнительно 160 млн рублей.

-На июль 2020 года информации о выделении финансирования нет, - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь мэра Уфы.

Городские власти признают, что набережная в Сипайлово - это не дострой. Однако чиновники подчеркивают, что часть задуманного все же была реализована. Например, защитная дамба, с техническим проездом для ее обслуживания, все-таки появилась.