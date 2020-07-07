«Я была в шоке!»: уфимка заявила, что по вине врачей шесть недель вынашивала мертвого ребенка

С жуткой историей обратилась в редакцию «КП-Уфа» 34-летняя жительница села Михайловка, что под Уфой, Антонина Д. Женщина рассказала, что по вине участкового гинеколога, она не только потеряла второго ребенка, но и несколько недель, рискуя собственной жизнью, вынашивала мертвый плод. Вот в больнице, по словам Антонины, отказываются признавать вину доктора и стараются замять дело. В запутанной ситуации разбиралась «Комсомолка».

«ДАВНО С МУЖЕМ МЕЧТАЛИ О ВТОРОМ РЕБЕНКЕ»

- Это была моя вторая долгожданная беременность. Старшему сыну уже десять лет, и мы с мужем давно мечтали о втором ребенке, поэтому, когда в декабре я узнала о беременности, то была очень счастлива, - вспоминает Антонина. – На первом УЗИ в Михайловской амбулатории мне поставили срок в 5 недель, сказали, что сердцебиение у плода слабое, но можно попробовать. Все получилось, и в 8 недель я встала на учет к гинекологу.

По словам женщины, первые 20 недель беременность протекала идеально – все анализы, скрининги показывали хорошие результаты. Лишь только на втором скрининге обследование показало проблемы с плацентой, но врач назначила антибиотики и велела не беспокоиться – ничего страшного.

- Примерно на 21-22 неделе я сидела вечером на работе и вдруг почувствовала, что ребенок начал сильно биться, трепыхаться в животе. Я еще подумала – что это с ним, а уже на утро шевеления полностью пропали. Я очень испугалась, отпросилась с работы и поехала в больницу. Объяснила своему врачу все, та осмотрела меня и говорит – все нормально, ребенок в норме, иди домой.

Антонина считает, что ее малыш уже тогда был мертв, но врач просто не увидела этого, потому что невнимательно относилась к своей пациентке на осмотре.

ПРИШЛОСЬ ВЫЗЫВАТЬ ИСКУССТВЕННЫЕ РОДЫ

В последний раз на прием к врачу Антонина пришла на 27 неделе, в конце апреля. Женщине сказали, что нужно пройти доплер, но предупредили, что в амбулатории такого дорогостоящего оборудования нет, и посоветовали пройти обследование платно. Следующий прием врач определила только на конец мая – чтобы оформить декретный отпуск.

- 13 мая я пошла в частную клинику. Там врач, взглянув на мой живот, ахнула – он стал какой-то впалый и перестал расти. Я списывала все на резкую потерю веса, ведь мой гинеколог говорила, что все хорошо. В общем, мне сделали УЗИ и сказали, что мой ребенок умер примерно на 21-22 неделе, и нужно срочно ехать в больницу и вызывать искусственные роды. Я была в шоке, ничего не соображала. Приехал мой муж, и мы поехали в роддом. Никто даже сначала за меня браться не хотел, все боялись, случай был очень тяжелый… - с ужасом вспоминает Антонина.

У Антонины уже есть старший десятилетний сын

Позже результаты вскрытия покажут, что причиной смерти плода стали проблемы с плацентой и внутриутробная инфекция. На вопрос, неужели женщина не обеспокоилась отсутствием шевелений, Антонина заверила, что слабые шевеления были, но «это ребенок просто уже бултыхался».

- Я долго приходила в себя, боялась, что будут серьезные проблемы со здоровьем, что больше никогда не смогу стать матерью. Недавно прошла обследование, там сказали, что все нормально, через год можно снова попытаться забеременеть. Но очень тяжело морально – каждую ночь не могу уснуть, думаю – можно было бы спасти моего ребенка, если бы врачи сразу увидели проблему, - плачет Антонина.

ВЕДЕТСЯ СЛУЖЕБНАЯ ПРОВЕРКА

Чтобы наказать виновных, женщина оставила жалобу на странице Радия Хабирова в соцсетях. Представители регионального Минздрава отреагировали на обращение и обещали обязательно разобраться в ситуацию. В свою очередь, заведующая Михайловской врачебной амбулатории заверила, что по данному факту проводится служебная проверка, сейчас врачи разбираются, как так получилось, что гибель плода не обнаружили вовремя.

- В принципе, невозможно проходить шесть недель с мертвым ребенком и не замечать этого.Мы все до сих пор не понимаем, как вообще такое могло произойти. Меня очень волнует эта ситуация – это огромная трагедия и для пациентки, и для меня лично. Я разговаривала с врачом-узистом, который обследовал женщину – она подтвердила, что беременность замерла примерно на 21-22 неделе. Хочу сразу сказать, мы посылали Антонину на доплер, но, учитывая пандемию коронавируса, запись была невозможна, поэтому она так поздно его сделала. Сколько точно она проходила с мертвым ребенком – я сейчас точно сказать не могу, но не шесть недель точно. Также нужно отметить, что, возможно, имела место быть внутриутробная инфекция, мы уже назначали ей антибиотики, потому что инфекция была и до, и во время беременности. Почему Антонина не била тревогу, что у нее не было шевелений? Я не отрицаю, наверное, здесь тоже есть и моя вина. Но, учитывая пандемию, мы всегда были с ней на созвоне. По любым вопросам можно было позвонить мне и проконсультироваться, - объяснила в беседе с корреспондентом «КП-Уфа» врач акушер-гинеколог Аида Каюмова.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.