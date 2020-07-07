Самые громкие происшествия в Башкирии за последнюю неделю

В Башкирии в самом разгаре купальный сезон. Только вот не все отдыхающие соблюдают меры безопасности – отсюда десятки утопленников. Помимо большого количества утонувших в республике продолжают происходить смертельные аварии.

РАЗБИЛСЯ МОЛОДОЙ МУЖЧИНА

2 июля в Кармаскалинском районе Башкирии произошла авария – возле деревни Улукулево лоб в лоб столкнулись мусоровоз «КамАЗ» и грузовая «Газель-NEXT». От сильного удара «Газель» оказалась в кювете и загорелась, очевидцы пытались спасти водителя, тушили автомобиль, вызывали медиков и спасателей. Но все тщетно – автомобилист погиб. Им оказался 33-летний житель села Акбердино Иглинского района. У мужчины осталась супруга. Знакомые и близкие погибшего утверждают, что он был очень опытным водителем, никогда не превышал скорость и всегда ездил очень аккуратно. В тот роковой день он был на рейсе. Все, кто знали Дениса, в голос утверждают, что такого доброго, честного и открытого человека редко встретишь в наше время.

ПЕРЕПЛЫВАЛ ОЗЕРО НА СПОР

4 июля в микрорайоне Нижегородка на озере Долгом утонул 24-летний молодой человек. Мужчина отдыхал в компании в запрещенном для купания месте вместе с друзьями.

Молодые люди употребляли спиртное и внезапно решили переплыть озеро на спор. В заплыв отправились трое парней, но до противоположного берега добрались только двое. Они услышали крики о помощи – товарищ стал тонуть. Парни обратно бросились в воду, чтобы помочь ему, но было уже поздно. Сейчас тело утонувшего молодого человека ищут водолазы.

ЗАХЛЕБНУЛАСЬ В БАССЕЙНЕ

В тот же день в Мелеузе в бассейне захлебнулась шестилетняя девочка. Малышка пришла с бабушкой в банный комплекс и купалась в бассейне.

Внезапно, на глазах у очевидцев, она начала уходить под воду. Очевидцы рассказывают, что девочка умела плавать, но в какой-то момент что-то пошло не так. Как рассказали в банном комплексе, когда ее вытащили из бассейна, воспитанница детского сада уже не дышала.

С места происшествия следственные органы изъяли запись с камер видеонаблюдения и документацию банного комплекса.

У девочки остался восьмилетний братик. Сама она отпраздновала свой шестой день рождения совсем недавно – 15 мая. Была активисткой, занималась танцами и гимнастикой в студии современного танца. Часто занимала призовые места в конкурсах и танцевальных фестивалях. Девочку похоронили 7 июля. Решение по факту трагедии пока не принято, ведется расследование.

УТОНУЛА ШКОЛЬНИЦА

6 июля на реке Белая около Бирска утонула 13-летняя девочка. Очевидцы вызвали спасателей, но к тому моменту школьница уже ушла под воду. К сожалению, ее тело все еще не нашли – сейчас его ищут водолазы.