Грозовой апокалипсис наступил: Уфу накрыл мощнейший ливень и ураганный ветер
Сегодня вечером, 6 июля, Уфу накрыл настоящий ливень и ураганный ветер. Жители города в социальных сетях поделились десятками фотографий непогоды. Снимок надвигающих туч выложил у себя на странице и глава Башкирии Радий Хабиров. Некоторые пользователи шутят, что погода в башкирской столице такая, словно апокалипсис наступил.
Глава региона опубликовал снимок из своего рабочего кабинет и подписал его так: «Почти по Булгакову... «и тьма накрыла...».
Фото: страница главы Башкирии в соцсетях
Некоторые жители Уфы выкладывали снимки в прямом смысле черных грозовых туч еще до ливня, предвкушая разгул стихии.
- Сейчас, кажется, что-то будет! – пишет один из авторов снимка почерневшего уфимского неба.
Фото: Елена Кобзева
Непогода, обрушившаяся на город, уже принесла свои плоды. Так, на Проспекте Октября, на остановке «Фирма мир» прямо на дорогу упало дерево. В результате пострадала дорогая иномарка.
К 21:00 уфимские спасатели уже насчитали восемь случаев падения деревьев на припаркованные машины. Пока ЧП были зафиксированы в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Советском районах города. Виной всему, конечно, ураганный ветер.
Фото: пресс-служба УГЗ Уфы
- По предварительной информации, из людей никто не пострадал, аварийных ситуаций на сетях электроснабжения нет, - сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.
По их данным, коммунальщики уже начали распиливать упавшие деревья.
МЧС по Башкирии предупреждало о резком усилении ветра и дожде. Фото: соцсети
А тем временем, днем МЧС по Башкирии предупреждало о резком усилении ветра.
В Уфе из-за урагана дерево упало на дорогу и повредило дорогую иномарку.
ИСТОЧНИК KP.RU