2020-07-06T19:55:22+03:00
Происшествия

Грозовой апокалипсис наступил: Уфу накрыл мощнейший ливень и ураганный ветер

Жители башкирской столицы массово выкладывают фотографии непогоды [фото, видео]
Павел КРАЙНОВ
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За несколько часов до заката в городе стало темно как ночью. Фото: соцсетиЗа несколько часов до заката в городе стало темно как ночью. Фото: соцсети
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Сегодня вечером, 6 июля, Уфу накрыл настоящий ливень и ураганный ветер. Жители города в социальных сетях поделились десятками фотографий непогоды. Снимок надвигающих туч выложил у себя на странице и глава Башкирии Радий Хабиров. Некоторые пользователи шутят, что погода в башкирской столице такая, словно апокалипсис наступил.

Глава региона опубликовал снимок из своего рабочего кабинет и подписал его так: «Почти по Булгакову... «и тьма накрыла...».

Фото: страница главы Башкирии в соцсетях

Фото: страница главы Башкирии в соцсетях

Некоторые жители Уфы выкладывали снимки в прямом смысле черных грозовых туч еще до ливня, предвкушая разгул стихии.

- Сейчас, кажется, что-то будет! – пишет один из авторов снимка почерневшего уфимского неба.

Фото: Елена Кобзева

Фото: Елена Кобзева

Непогода, обрушившаяся на город, уже принесла свои плоды. Так, на Проспекте Октября, на остановке «Фирма мир» прямо на дорогу упало дерево. В результате пострадала дорогая иномарка.

К 21:00 уфимские спасатели уже насчитали восемь случаев падения деревьев на припаркованные машины. Пока ЧП были зафиксированы в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Советском районах города. Виной всему, конечно, ураганный ветер.

Фото: пресс-служба УГЗ Уфы

Фото: пресс-служба УГЗ Уфы

- По предварительной информации, из людей никто не пострадал, аварийных ситуаций на сетях электроснабжения нет, - сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы.

По их данным, коммунальщики уже начали распиливать упавшие деревья.

МЧС по Башкирии предупреждало о резком усилении ветра и дожде. Фото: соцсети

МЧС по Башкирии предупреждало о резком усилении ветра и дожде. Фото: соцсети

А тем временем, днем МЧС по Башкирии предупреждало о резком усилении ветра.

В Уфе из-за урагана дерево упало на дорогу и повредило дорогую иномарку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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