В Уфе пожарных, которые спасли из горящих квартир детей-грудничков и пожилых, наградят

В минувшее воскресенье 5 июля в столице Башкирии разгорелся серьезный пожар – на улице Степана Злобина загорелся многоэтажный дом.

На место оперативно выехали сотрудники МЧС, которые по прибытию установили, что на пятом этаже девятиэтажки происходит горение деревянного ларя на площадке лестничной клетки, а также горят входные двери трех квартир. Самостоятельно покинуть квартиры жильцы никак не могли.

На помощь к ним пришли сотрудники МВД и пожарные – они вывели 18 человек из опасной зоны, среди которых шесть детей, а двое из них и вовсе герои. Из одной квартиры пожарные на руках вынесли пожилую пару в безопасное место. Всех погорельцев спасатели передавали сотрудниками скорой помощи.

Медики забрали в больницу пять человек, четыре из них дети. К счастью, в ЧП никто не погиб.

- После осмотра четыре ребенка госпитализированы с отравлением продуктами горения. Двое из них находятся в реанимации, - рассказал председатель Госкомитета ЧС по Башкирии Фарит Гумеров во время оперативного совещания в правительстве республики.

Причины пожара сейчас устанавливаются, сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ. С огнем боролись 11 единиц техники и 38 пожарных.

СПАСАТЕЛЕЙ НАГРАДЯТ

Поступок храбрых пожарных отметил даже Радий Хабиров.

- Наши спасатели в очередной раз совершили подвиг. Благодаря своевременным действиям всех никто не погиб. Тех, кто проявил особое мужество, наградим. А я по-прежнему прошу всех беречь себя и близких. Тем более на этой неделе, которая по прогнозам синоптиков обещает быть жаркой, и вместе с тем, пожароопасной, - написал глава Башкирии у себя на странице в социальных сетях.

Также он отметил, что в регионе продолжается установка пожарных извещателей – тем, у кого маленькие доходы, их предоставляют бесплатно. Благодаря им было спасено 400 человек, в том числе 160 детей. Заявку на получение пожарных извещателей можно оставить по телефону 8(347)272-00-24.