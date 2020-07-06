Сергей Жуков рассказал, как группа «Руки вверх!» заработала в Уфе первый гонорар

Культовая российская группа «Руки вверх!» заработала первый гонорар в Уфе. Фронтмен музыкального коллектива Сергей Жуков рассказал в эфире программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 2», как это было.

«Я помню этот знаменательный день. Это был самый необычный концерт «Руки вверх!» за всю историю. Самый страшный и самый необычный. 1997 год. Наше выступление заказали в городе Уфе на какую-то турбазу», – вспомнил Жуков.

Как оказалось, заказчиками концерта стали две преступные группировки из Башкирии и Татарстана. Они встретились в Уфе, чтобы «побрататься» – иными словами, наладить контакт. По словам музыканта, выступление прошло в актовом зале, посреди которого был огромный стол на 100 человек. Группу попросили исполнить только одну песню – «Бандито». Несложно догадаться, чему именно была посвящена композиция.

«Мы в страхе, в ужасе сидим, когда петь скажут. Выступаем, они сидят, хлопают. Когда нам осталось петь минуту, они встали и ушли, все ушли, – рассказал Жуков в интервью. – Потом зашли «паханы», главные. Им поставили два стула, они сели и смотрели [ту же] песню, и все. Мы так заработали первые деньги».

Руки Вверх! - Бандито.Композиция "Бандито" группы Руки Вверх! с альбома "Дышите равномерно". Запись сделана на концерте в ДС "Юбилейный" г. Санкт-Петербург, 20.09.1997 года Скачать в iTunes - https://itun.es/i67L6YY 1997 JSP company/JAM 2008 Издательство ДЖЕМ / JAM PH http://jamgroup.ru http://vk.com/jamrussia http://ok.ru/jam1994

Сколько именно организаторы преступной «сходки» заплатили группе за концерт, Жуков не уточнил. Музыкант только добавил, что большую часть денег пришлось отдать продюсерам и потратить на студию.