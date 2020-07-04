Коронавирус в Башкирии, последние новости на 4 июля: 19-ым погибшим оказался 65-летний мужчина

Эпидемия коронавируса в Башкирии идет на спад, однако по состоянию на 4 июля 2020 года количество погибших от опасной инфекции увеличилось до 19-ти. Это число не росло с 20 мая – именно с этого времени в республике от ковида никто не умирал. 19-ым погибшим оказался 65-летний мужчина из Белебеевского района, у пенсионера были сопутствующие заболевания – он страдал гипертонической болезнью сердца, сообщили в минздраве.

Всего по состоянию на 4 июля 2020 коронавирусом в республике заболели 5,5 тысяч человек, выздоровели 3 176.

ОТХОДЫ ПРОВЕРИТ ПРОКУРАТУРА

Тем временем в Туймазах в одном из гаражей местные жители нашли отходы больницы, в которой лечат ковидных больных.

Инцидент на проверку взяла прокуратура. Предположительно, утиль был вывезен из центральной районной больницы, именно здесь лежат больные коронавирусом.

«Будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при обращении с медицинскими отходами, выполнению заключенного между больницей и коммерческой организацией договора на утилизацию медизделий, а также действиям должностных лиц медицинского учреждения», – сообщили в надзорном ведомстве.