2020-07-03T19:09:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 4 июля: 19-ым погибшим оказался 65-летний мужчина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Башкирии на 4 июля
Эльвина АПАРИНА
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Для категории граждан 65+ в республике действует режим самоизоляции.Для категории граждан 65+ в республике действует режим самоизоляции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Эпидемия коронавируса в Башкирии идет на спад, однако по состоянию на 4 июля 2020 года количество погибших от опасной инфекции увеличилось до 19-ти. Это число не росло с 20 мая – именно с этого времени в республике от ковида никто не умирал. 19-ым погибшим оказался 65-летний мужчина из Белебеевского района, у пенсионера были сопутствующие заболевания – он страдал гипертонической болезнью сердца, сообщили в минздраве.

Всего по состоянию на 4 июля 2020 коронавирусом в республике заболели 5,5 тысяч человек, выздоровели 3 176.

ОТХОДЫ ПРОВЕРИТ ПРОКУРАТУРА

Тем временем в Туймазах в одном из гаражей местные жители нашли отходы больницы, в которой лечат ковидных больных.

Инцидент на проверку взяла прокуратура. Предположительно, утиль был вывезен из центральной районной больницы, именно здесь лежат больные коронавирусом.

«Будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологических требований при обращении с медицинскими отходами, выполнению заключенного между больницей и коммерческой организацией договора на утилизацию медизделий, а также действиям должностных лиц медицинского учреждения», – сообщили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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