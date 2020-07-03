Голосование по поправкам в Конституцию: «за» в Башкирии проголосовало 88,68% избирателей

С 25 июня по 1 июля в России прошло голосование по поправкам в Конституцию. При явке в 65% «за» внесение изменений в основной закон страны проголосовало 77,92% избирателей, «против» – 21,27%. В Башкирии явка по сравнению с общероссийской оказалась выше – 90,83%. Одобрили поправки в конституцию 88,86% участников голосования. Не поддержали изменения только10,6%.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Решение растянуть голосование на неделю было принято из-за пандемии коронавируса – чтобы граждане не создавали столпотворений на избирательных участках. Важным пунктом в организации масштабного волеизъявления народа стало обеспечение санитарно-эпидемиологических норм. Во все территориальные избирательные комиссии – а их было 3431 – поступили индивидуальные средства защиты для членов комиссий и участников голосования. В помещениях участков на полу были нанесены полосы, обеспечивающие соблюдение социальной дистанции. На входе избирателям измеряли температуру бесконтактным прибором, дезинфицировали руки, а затем выдавали полиэтиленовый пакет со стандартным набором – маска, перчатки, антисептик и ручка.

ЧТО ПО ЦИФРАМ В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ

Основным днем общероссийского голосования было определено 1 июля. К этой дате свое мнение успели выразить 2,1 млн избирателей Башкирии – 69,1% от общего числа. Всего от республики в списки было внесено 3,039 млн человек. За день явка была повышена более чем на 20%. К концу основного дня, по данным секретаря регионального Центризбиркома, она составила 90,83%. Всего проголосовало 2,76 млн избирателей. За внесение изменений в основной закон страны свой голос отдали 88,68% (или 2,48 млн человек): в Уфе – 83%, других городах – 86,73%, районах – 91,95%. Против поправок выступили 10,6% (292 тысячи избирателей): столице – 15,99%, городах – 12,65% и районах – 7,43%.